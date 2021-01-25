Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Seleka liderlerinden Abdel Kain yakalanarak Lahey'e gönderildi - Son Dakika

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Seleka liderlerinden Abdel Kain yakalanarak Lahey'e gönderildi

25.01.2021 01:55
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Seleka liderlerinden Abdel Kain yakalanarak Lahey'e gönderildi, System.String[]

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) Seleka grubu liderlerinden Mahamat Said Abdel Kain, yargılanmak üzere Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) gönderildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) Seleka grubu liderlerinden Mahamat Said Abdel Kain, yargılanmak üzere Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) gönderildi.

UCM'den yapılan yazılı açıklamada, hakkında 7 Ocak 2019'da mahkeme tarafından yakalama emri çıkartılan ve OAC yetkililerince yakalanan Abdel Kain'in bugün Lahey'e ulaştığı belirtildi.

Hakkında insanlığa karşı suç ve savaş suçu iddiaları bulunan 51 yaşındaki Abdel Kain'in kısa süre içerisinde hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

Abdel Kain'in başında olduğu Seleka gruplarının, Anti-Balaka gruplarıyla başkent Bangui'de girdiği çatışmalarda sivillere yönelik suçlar işlediği kaydedildi.

Mahkeme, Abdel Kain'in idaresindeki grubun Mart 2013-Ocak 2014 arasındaki çatışmalarda işkence, gayriinsani muamele, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve zorla kaybetme suçlarını işlediği gerekçesiyle yargılanmasını istiyor.

Açıklamada, UCM Başkatibi Peter Lewis'in Abdel Kain'in UCM'ye getirilmesini sağlayan OAC makamlarına teşekkür ettiğine yer verildi.

Seleka ve Anti-Balaka arasındaki çatışmalar

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde hükümete karşı savaşan isyancıların oluşturduğu çoğunluğu Müslüman Seleka grubunun, Mart 2013'te başkent Bangui'ye girerek yönetime el koymasının ardından ülkede siyasi kriz ve çatışmalar başlamıştı.

Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Seleka tarafından 2013'te darbeyle yönetimden uzaklaştırılan ve Uganda'ya sürgüne gönderilen devrik lider Francois Bozize, ülkede Aralık 2020'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Ancak OAC Anayasa Mahkemesinin, Bozize'nin başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" ve "BM yaptırım listesinde olması" nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık'ta hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar yeniden başlamıştı.

Orta Afrika, Mahkeme, Savaş, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Seleka liderlerinden Abdel Kain yakalanarak Lahey'e gönderildi - Son Dakika


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