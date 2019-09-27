Son Dakika Haberleri: Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Senegal askeri helikopteri düştü
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Senegal askeri helikopteri düştü

1 saat önce

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonu (MINUSCA) bünyesinde görev yapan Senegal'e ait bir helikopterin düşmesi sonucu 3 askerin öldüğü bildirildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Senegal askeri helikopteri düştü, System.String[]

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonu (MINUSCA) bünyesinde görev yapan Senegal'e ait bir helikopterin düşmesi sonucu 3 askerin öldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Senegal'e ait askeri helikopter kötü hava şartları nedeniyle OAC'nin Bouar kenti yakınlarında düştü.

Kazada Senegal ordusu mensubu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazayı üzüntüyle öğrendiğini, hayatını kaybedenlerin yakınlarına, orduya ve halka başsağlığı dileklerini iletti.

Birleşmiş Milletler, Orta Afrika, Senegal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:02 Kaynak: AA
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