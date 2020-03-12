Orta Afrika Cumhuriyeti'nde silahlı gruplar arasında çatışmada 40 kişi öldü - Son Dakika
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde silahlı gruplar arasında çatışmada 40 kişi öldü

7 saat önce

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeyindeki Ndele kentinde, silahlı gruplar arasında çıkan çatışma en az 40 kişi hayatını kaybetti.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde silahlı gruplar arasında çatışmada 40 kişi öldü, System.String[]

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeyindeki Ndele kentinde, silahlı gruplar arasında çıkan çatışma en az 40 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ndele'de Yeniden Doğuş Halk Cephesi (FPRC) ile Adalet için Orta Afrikalı Özgürlükçüler Hareketi (MLCJ) mensupları arasında dün şiddetli çatışmalar başladı.

MLCJ'nin müttefiği Orta Afrika Cumhuriyeti Yenilenme Vatansever Hareketi (RPRC) milisleri, FPRC grubuna saldırdı.

Polis ve jandarma karakolu, pazar ve çok sayıda evin ateşe verildiği olaylarda, aralarında çoğunluğu sivil olmak üzere en az 40 kişi yaşamını yitirdi.

Ndele Valisi Amine Al-Mahad, yaklaşık bin 200 kişiyle kentteki Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSCA) kampına sığındıklarını ifade etti.

Ölenlerin cesetlerinin toplu mezarlara gömüldüğü belirtiliyor.

OAC'deki kriz

Ülkede 2013'te Hristiyan anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda, binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, OAC hükümeti ile silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde yapılan barış görüşmelerinde nihai anlaşma, 6 Şubat 2019'da imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında, silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başlamıştı.

Orta Afrika, Doğuş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:18 Kaynak: AA
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