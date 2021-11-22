Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Wagner grubuna ait helikopter düştü, 2 asker yaralandı - Son Dakika

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Wagner grubuna ait helikopter düştü, 2 asker yaralandı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) başkenti Bangui'de Wagner grubuna ait helikopter düştü, ilk belirlemelere göre 2 asker ağır yaralandı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) başkenti Bangui'de Wagner grubuna ait helikopter düştü, ilk belirlemelere göre 2 asker ağır yaralandı. Ulusal medyadaki haberlere göre, Rus paralı asker şirketi Wagner grubuna ait helikopter kalkıştan hemen sonra Bangui yakınlarında Oubangui Nehri'ne düştü. İlk belirlemelere göre kazada 2 Rus paralı askeri ağır yaralandı. Kazanın sebebiyle ilgili açıklama yapılmadı. Wagner paralı askerleri yerel orduları eğitmek, önemli isimleri korumak, isyancı veya terörist gruplarla mücadele etmek ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerini korumak amacıyla Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Libya ve Mozambik'te faaliyet gösteriyor.

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