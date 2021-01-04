Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Fulani kabilesi çobanları - Son Dakika

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Fulani kabilesi çobanları
04.01.2021 11:00
Hayvan pazarından genel görüntüler Fulani göçebelerinin hayvanlarla ilgilenmesi Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'ye 45 kilometre uzaklıkta kurulan büyükbaş hayvan pazarı, Çad, Sudan ve Kamerun gibi ülkelerden ticaret ve hayvan alım satımı için gelen Fulaniler etnik grubuna...
Hayvan pazarından genel görüntüler
Fulani göçebelerinin hayvanlarla ilgilenmesi Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'ye 45 kilometre uzaklıkta kurulan büyükbaş hayvan pazarı, Çad, Sudan ve Kamerun gibi ülkelerden ticaret ve hayvan alım satımı için gelen Fulaniler etnik grubuna mensup çobanların buluşma noktası. Dünyanın en büyük yarı göçebe halklarından Fulaniler, tarım ve hayvancılıkla uğraşarak göçebe yaşam tarzlarını sürdürüyor.
Son Dakika ABD'de aşı haberleri rahatlık getirdi: Artık her 6 saniyede 1 kişi koronavirüse yakalanıyor Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza yazılan kadın, gazetecileri AİHM ile tehdit etti Dul olduğu için kız vermediler! Ailelerin kavgasında bir kişi canından oldu Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Ocak'ta başlıyor Polis her yerde onu arıyor! Baykuş dövmesi yaptırdığı kadının telefonunu çaldı Avrupa, Dağlık Karabağ'da savaşın sonucunu tayin eden Türk SİHA'ları için sıraya girdi Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü