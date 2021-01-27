Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkentinde yiyecek sıkıntısı kapıda - Son Dakika

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkentinde yiyecek sıkıntısı kapıda

27.01.2021 18:37
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkentinde yiyecek sıkıntısı kapıda, System.String[]

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) 500'e yakın tırın sınır kapısında mahsur kalması nedeniyle halk yiyecek ve insani yardım sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) 500'e yakın tırın sınır kapısında mahsur kalması nedeniyle halk yiyecek ve insani yardım sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı.

Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonunun (MINUSCA) Sözcüsü Vladimir Monteiro, düzenlenen basın toplantısında, silahlı grupların ticari konvoylara saldırması nedeniyle gıda, ilaç ve insani yardım malzemelerinin halka ve hastanelere ulaşamayacağını ifade etti.

Monteiro, Kamerun'dan OAC'ye gelen ve başkent Bangui'ye insani yardım taşıyan 500'e yakın tırın sınır kapısında mahsur kaldığını belirtti.

MINUSCA'da görevli Albay Abdul Aziz Fall ise güvenlik güçleriyle başkente giden yolları kontrol altına aldıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) geçen hafta yayımladığı raporunun verilerine göre, OAC'de 3 milyona yakın kişi insani yardıma muhtaç.

OAC'deki şiddet olayları

OAC Anayasa Mahkemesinin, devrik lider Francois Bozize'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" ile "Bozize'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım listesinde olması" nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık 2020'de hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Hükümet ve BM, çatışmaların sorumlusu olarak gösterdiği Bozize'yi, "darbe hazırlığı yapmakla" suçlamıştı.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, Değişim İçin Vatanseverler Koalisyonu (CPC) çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için aralık ayında harekat başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler, Orta Afrika, Kamerun, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkentinde yiyecek sıkıntısı kapıda - Son Dakika


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