Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bombalı saldırıda 3 BM Barış Gücü askeri öldü - Son Dakika
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bombalı saldırıda 3 BM Barış Gücü askeri öldü

04.10.2022 22:58
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bombalı saldırıda 3 BM Barış Gücü askeri öldü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeybatısındaki Ouham-Pendezone bölgesinde, bombalı saldırı sonucu 3 Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askeri hayatını kaybetti.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeybatısındaki Ouham-Pendezone bölgesinde, bombalı saldırı sonucu 3 Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askeri hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ouham-Pendezone bölgesine bağlı Kaita köyü yakınlarında devriye gezen BM barış gücü askerlerine, kimliği belirsiz silahlı bir grup bombalı saldırı düzenledi.

Saldırıda 3 Bangladeşli barış gücü askeri hayatını kaybetti.

Yaralılar, şehir merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Saldırıyla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Orta Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bombalı saldırıda 3 BM Barış Gücü askeri öldü - Son Dakika

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