Orta Afrika Cumhuriyeti'nin yeni başbakanı Felix Moloua oldu - Son Dakika

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde başbakanlık görevinden istifa eden Henri Mari Dondra'nın yerine Felix Moloua atandı.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, istifasını kabul ettiği Henri Mari Dondra'nın yerine Ekonomi Bakanı Moloua'yı başbakan olarak atadı.

Ülkede 27 Aralık 2020'de yapılan seçimlerde, oyların yüzde 53,92'sini alan Faustin Archange Touadera cumhurbaşkanı seçilmişti.