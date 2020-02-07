Orta Afrika'da Hristiyan anti-Balaka liderleri, "insanlığa karşı suç"tan mahkum edildi - Son Dakika
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Orta Afrika'da Hristiyan anti-Balaka liderleri, "insanlığa karşı suç"tan mahkum edildi

6 saat önce

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC), silahlı Hristiyan anti-Balaka grubu liderleri, "insanlığa karşı suç" işledikleri gerekçesiyle hayat boyu zorla çalışmaya mahkum edildi.

Orta Afrika'da Hristiyan anti-Balaka liderleri,

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC), silahlı Hristiyan anti-Balaka grubu liderleri, "insanlığa karşı suç" işledikleri gerekçesiyle hayat boyu zorla çalışmaya mahkum edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Bangui'de ceza mahkemesinde ülkenin güneyindeki Bangassou kentinde Mayıs 2017'de onlarca Müslüman sivili öldürmekten yargılanan 28 anti-Balaka mensubundan 5'i, "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suç" işlemekten ömür boyu çalışmaya mahkum edildi.

Diğer sanıklar ise 15'er yıl "zorla çalışma" cezasına çarptırıldı.

Silahlı gruplar ile hükümetin imzaladığı barış anlaşmasının ilk yılında alınan karar, bir üst mahkemede temyiz edilebilir.

OAC mahkemeleri, 2013'te Hristiyan anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda, "insanlığa karşı suç işlendiği"ne dair ilk defa karar vermiş oldu.

Bangassou'daki 23 Mayıs 2017'de düzenlenen saldırıda, Birleşmiş Miletlere (BM) göre 72 kişi ölmüş, 76 kişi yaralanmış ve 4 bin 400 kişi de yerinden olmuştu.

OAC'deki kriz

Ülkede 2013'te Hristiyan anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, OAC hükümeti ile silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde yapılan barış görüşmelerinde nihai anlaşma, 6 Şubat 2019'da imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında, silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başlamıştı.

Orta Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:10 Kaynak: AA
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