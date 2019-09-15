Son Dakika Haberleri: Orta Afrika'da silahlı gruplar arasında çatışma: 23 ölü
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Orta Afrika'da silahlı gruplar arasında çatışma: 23 ölü

1 saat önce

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) kuzeydoğusunda silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 23 kişinin hayatını kaybettiği onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Orta Afrika'da silahlı gruplar arasında çatışma: 23 ölü, System.String[]

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) kuzeydoğusunda silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 23 kişinin hayatını kaybettiği onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

OAC'deki Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonundan (MINUSCA) yapılan yazılı açıklamada, Orta Afrika'yı Özgürleştirme ve Adalet Hareketi (MLCJ) üyeleri cumartesi günü Birao'ya saldırarak, 2014'ten bu yana bölgeyi elinde tutan Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Yeniden Doğuşu Halk Cephesi'nden (FPRC) kenti geri aldı.

Açıklamada, bu sırada iki grup üyeleri arasında çıkan çatışmada 23 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı ifade edildi. Ayrıca olaylara müdahale etmek için kente gelen barış gücü askerlerinden birinin de ağır yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan çatışmalar nedeniyle kentteki 13 bin mağdur kişiye insani yardım malzemelerinin ulaştırılamadığı, gelen yardım konvoyunun başkent Bangui'ye geri dönmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Birao'da Sultanı'nın oğlunun eylül ayında öldürülmesinden bu yana çatışmalar yaşanıyor. Geçen hafta MLCJ üyeleri ile FPRC üyeleri arasında yaşanan silahlı çatışmalarda 10 kişi öldürülmüştü.

Sudan'ın başkenti Hartum'da 6 Şubat'ta hükümetle barış anlaşması imzalayan 14 grup arasında yer alan MLCJ ile FPRC liderleri yaklaşık iki aydır hükümetin görüşme taleplerine cevap vermiyor.

Birleşmiş Milletler, Orta Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:26 Kaynak: AA
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