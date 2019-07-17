Son Dakika Haberleri: Orta Afrika'da silahlı gruplar arasında çatışma: 8 ölü
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Orta Afrika'da silahlı gruplar arasında çatışma: 8 ölü

52 dakika önce

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) kuzeydoğusundaki Am Dafok kentinde, iki silahlı grup arasında çıkan çatışmada 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Orta Afrika'da silahlı gruplar arasında çatışma: 8 ölü, System.String[]
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) kuzeydoğusundaki Am Dafok kentinde, iki silahlı grup arasında çıkan çatışmada 8 kişinin öldüğü bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Orta Afrika'yı Özgürleştirme ve Adalet Hareketi (MLCJ) mensupları Sudan sınırını mühimmat sandıkları ile geçmeye çalışırken bölgedeki Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Yeniden Doğuşu Halk Cephesi (FPRC) üyeleri sandıklara el koydu.
İki grup arasında çıkan çatışmada her iki taraftan da 4'er kişi öldü.
FPRC yetkilileri, bölgelerinde silahların dolaşımını yasakladıklarını belirterek, "Onları üçüncü kez mühimmat ile yakaladık." açıklamasını yaptı.
MLCJ'nin temsilcilerinden aynı zamanda hükümette de görevli Gilbert Toumou Deya ise FPRC'nin bölgede yasa dışı bariyerler kurduğunu ileri sürdü.
Deya, FPRC'ye geri çekilme ve silahsızlanma kampanyası şartlarına uyma çağrısı yaptı.
OAC krizi
Ülkede 2013 yılında Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.
Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede, OAC hükümeti ile silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde yapılan barış görüşmelerinde nihai anlaşma 6 Şubat'ta imzalanmıştı.
Orta Afrika, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:42 Kaynak: AA
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