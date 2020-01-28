Orta Afrika'da silahlı gruplar arasındaki çatışmada en az 50 kişi ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Orta Afrika'da silahlı gruplar arasındaki çatışmada en az 50 kişi ölü - Son Dakika

Orta Afrika'da silahlı gruplar arasındaki çatışmada en az 50 kişi ölü

6 saat önce

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) kuzeydoğusunda silahlı gruplar arasında devam eden çatışmada en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Orta Afrika'da silahlı gruplar arasındaki çatışmada en az 50 kişi ölü, System.String[]

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) kuzeydoğusunda silahlı gruplar arasında devam eden çatışmada en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Haute-Kotto bölge yetkilisi Evariste Binguinidji, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, hafta sonundan bu yana Birao bölgesinde, Orta Afrika'yı Özgürleştirme ve Adalet Hareketi (MLCJ) ile Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Yeniden Doğuşu Halk Cephesi (FPRC) üyeleri arasında silahlı çatışma yaşandığını belirtti.

Binguinidji, "Şiddet olaylarında en az 50 kişi yaşamını yitirdi. Bazı kişilerin cesedi, aileleri tarafından hemen defnedildi. Onlarca kişi de yaralandı." dedi.

Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün, yapılan ara buluculuğun ardından Birao'ya gönderildiğinin altını çizen Binguinidji, "Bölge şu anda sakin. Silahlı gruplar oradan ayrıldı ve yerinden edilen kişiler evlerine dönmeye başladı." ifadesini kullandı.

OAC'deki kriz

Ülkede 2013'te Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede, OAC hükümeti ile silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde yapılan barış görüşmelerinde nihai anlaşma 6 Şubat'ta imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında, silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başlamıştı.

Orta Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arnavutluk, Irak ve Küba'da peş peşe depremler!
BM, Trump'ın tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması' planına tepki gösterdi Son Dakika: Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu Meteoroloji'den deprem bölgesi için kritik uyarı! Perşembe ve Cuma günü yağış etkili olacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 01:08:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Orta Afrika'da silahlı gruplar arasındaki çatışmada en az 50 kişi ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]