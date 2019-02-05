Son Dakika Haberleri: Orta Afrika'daki 5 Yıllık Savaşı Bitiren Anlaşma İmzalandı

Orta Afrika'daki 5 Yıllık Savaşı Bitiren Anlaşma İmzalandı

1 saat önce

Orta Afrika Cumhuriyeti Hükümeti ve 14 silahlı örgüt, 5 yıllık çatışmanın ardından Hartum'da düzenlenen toplantıların sonunda ön barış anlaşması imzaladı.

Orta Afrika'daki 5 Yıllık Savaşı Bitiren Anlaşma İmzalandı, System.String[]
Orta Afrika Cumhuriyeti Hükümeti ve 14 silahlı örgüt, 5 yıllık çatışmanın ardından Hartum'da düzenlenen toplantıların sonunda ön barış anlaşması imzaladı.

Sudan'ın başkenti Hartum'da bir araya gelen Orta Afrika Cumhuriyeti Hükümeti ve 14 silahlı örgüt, ön barış anlaşmasını imzaladı. Hartum'da gerçekleşen imza törenine, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, BM temsilcileri ve büyükelçiler de katıldı. Törende militanlar adına konuşan Herbert Gontran Djono Ahaba, "Asıl zor zaman şimdi başlıyor ve bu Hartum Anlaşmasını uygulamak barış için çok önemli" dedi.

Sudan Dışişleri Bakanı Dirdiri Muhammed Ahmed ise, "Ortak faktörler ve taraflar, barış anlaşmasının imzalanabilmesini sağladı. OAC'daki savaşın ateşinin, Afrika'nın elleriyle söndürüldüğü gündür" ifadelerini kullandı.

Nihai anlaşmanın yarın Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de imzalanması bekleniyor. Yaklaşık yüzde 80'i hala silahlı gruplar tarafından kontrol edilen Orta Afrika Cumhuriyeti'nde devrik Cumhurbaşkanı François Bozize'ye bağlı "Anti-balaka" örgütü ile zamanın Cumhurbaşkanı Michel Djotodia'ya destek veren "Seleka" örgütü arasındaki çatışma çıkmıştı. Ülkede sükunetin sağlanamaması üzerine Birleşmiş Milletler, 2014 yılında ülkeye 12 bin barış gücü göndermişti. Anti-balaka örgütü ve Seleka arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar binlerce kişi yaşamını yitirmişti. - HARTUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:22 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Hartum, Orta Afrika, Afrika, Politika
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