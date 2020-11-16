Orta Afrikalı Müslümanlar'dan Türk bayrağı jesti - Son Dakika

Orta Afrikalı Müslümanlar'dan Türk bayrağı jesti

16.11.2020 18:27
Orta Afrikalı Müslümanlar'dan Türk bayrağı jesti, System.String[]

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) başkenti Bangui'de yaşayan Müslümanlar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına en güçlü yanıtı Türkiye verdiği gerekçesiyle mahallelerine Türk bayrağı astı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) başkenti Bangui'de yaşayan Müslümanlar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına en güçlü yanıtı Türkiye verdiği gerekçesiyle mahallelerine Türk bayrağı astı.

Genç Müslümanlar Derneği Başkanı Moussa Hassabarassoul AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamalarına en güçlü cevabı Türkiye'nin verdiğini belirtti.

Hassabarassoul, "Türkiye'nin İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret eden Macron'a karşı takındığı tavır bizleri çok gururlandırdı." dedi.

OAC'de diplomatik misyonu olmayan Türkiye'nin bayrağını ülkelerinde dalgalandırmak istediklerini vurgulayan Hassabarassoul, Türkiye'nin İslam dini ve peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'i savunmasından duydukları memnuniyeti ifade etmek için Başkent Bangui'nin 3. Bölgesindeki mahallelerinin girişine Türk bayrağını astıklarını kaydetti.

Türk Bayrağı, Türkiye, İslam, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta Afrikalı Müslümanlar'dan Türk bayrağı jesti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meral Akşener, Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk hakkında hakkında ilk kez konuştu: İstifalara üzülüyorum PKK'nın sonu geliyor! 1'i Gri kategoride aranan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu Hamilton'un ağır eleştirdiği İstanbul yarışına F1'in yetkili isminde övgü dolu sözler Sokakta hamsterı tokatlayıp ardından ısıran kadına para cezası kesildi Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu Kızıl geyik avlayan eski Belediye Başkanı Kula: Yasal olmayan hiçbir şey yapmadım Son Dakika! İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ partisinden ihraç edildi Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı
Milli futbolcu Aycan Yanaç, Estonya ve Rusya maçlarının aday kadrosuna dahil edilmedi Milli futbolcu Aycan Yanaç, Estonya ve Rusya maçlarının aday kadrosuna dahil edilmedi         
18:31
Youtuber İbrahim Atabey, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimize hakaret etti! Sosyal medya Youtuber İbrahim Atabey, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimize hakaret etti! Sosyal medya "Tutuklansın" kampanyası başlattı         
17:58
8 futbolcusu korona olan Beşiktaş'ta yeni vakaya rastlanılmadı 8 futbolcusu korona olan Beşiktaş'ta yeni vakaya rastlanılmadı         
17:44
Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplandı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplandı         
16:51
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine 32 kuruş indirim Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine 32 kuruş indirim         
16:14
Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu: İki belediye başkanı kalbimi kırdı, Cumhurbaşkanı ile paylaşacağım Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu: İki belediye başkanı kalbimi kırdı, Cumhurbaşkanı ile paylaşacağım         
15:51
Evleri yakıp ağaçları kesen Ermeniler, bu kez de hayvanları telef etti Evleri yakıp ağaçları kesen Ermeniler, bu kez de hayvanları telef etti         
15:22
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalışan sanıktan pes dedirten savunma: Kasti yapmadım Eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalışan sanıktan pes dedirten savunma: Kasti yapmadım         
13:23
Adliyede dehşet anları! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı Adliyede dehşet anları! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı         
13:22
Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise "Abartılıyor" dedi         
12:53
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Polis memurunun ağır yaralandığı feci motosiklet kazası arkadaşının kask kamerasına yansıdı Polis memurunun ağır yaralandığı feci motosiklet kazası arkadaşının kask kamerasına yansıdı         
09:15
Şehir merkezinde yiyecek arayan kurt böyle görüntülendi Şehir merkezinde yiyecek arayan kurt böyle görüntülendi         
09:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 18:39:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Orta Afrikalı Müslümanlar'dan Türk bayrağı jesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei