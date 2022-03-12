Orta Akdeniz'de "Dynamic Manta-2022" NATO Tatbikatı - Son Dakika
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Orta Akdeniz'de "Dynamic Manta-2022" NATO Tatbikatı

12.03.2022 16:37
Orta Akdeniz'de "Dynamic Manta-2022" NATO Tatbikatı

Dynamic Manta-2022 NATO Tatbikatı, Türkiye'nin de bulunduğu NATO'ya üye 8 ülkenin katılımıyla Orta Akdeniz'de gerçekleşti.

Dynamic Manta-2022 NATO Tatbikatı, Türkiye'nin de bulunduğu NATO'ya üye 8 ülkenin katılımıyla Orta Akdeniz'de gerçekleşti.

Dynamic Manta-2022 NATO Tatbikatı, 21 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, Kanada, Türkiye, Yunanistan ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin (SNMG-2) katılımıyla İtalya ev sahipliğinde Orta Akdeniz'de icra edildi.

Dynamic Manta-2022 NATO Tatbikatı'na, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından SNMG-2'de görevli TCG GÖKSU fırkateyni katıldı. - ANKARA

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, Akdeniz, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Orta Akdeniz'de 'Dynamic Manta-2022' NATO Tatbikatı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Orta Akdeniz'de "Dynamic Manta-2022" NATO Tatbikatı - Son Dakika
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