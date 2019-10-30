- Orta Amerika'nın karışan son ülkesi Panama oldu

PANAMA - Orta Amerika ülkesi Panama'da anayasa reformları protesto edildi.

Panama'da anayasa reformlarını protesto etmek için barışçıl şekilde başlayan protesto gösterilerinde polise taş ve şişe atıldı. Bir palmiye ağacı ateşe verildi. Polisin de şiddetle karşılık verdiği olaylar sonrasında parlamentonun genel kurulu askıya alındı. Protestocular ve kolluk kuvvetleri arasında çatışmalar yaşandı.

Yasama Organı Başkanı Marcos Castillero, hazırlanan anayasa reform paketine karşı sokaklarda yaşanan şiddeti eleştirdi. "Anayasa reformları taşa yazılmamıştır" diyen Castillero, parlamentonun kapılarının saygı ve barışçıl gösteriler olduğu taktirde herkese açık olduğunu söyledi.

Meclis başkanı bugün yapılması planlanan yürüyüşün barış içinde geçmesi durumunda, Justo Arosemena Sarayında bulunan İsthmus Yasama Merkezi odasına girmeleri için kapılarını açacaklarını temin etti.

Milletvekilleri bugün yerel saatle 10.00'da genel devlet bütçesini tartışmak için toplanmaya hazırlanırken, sendika ve sivil toplum kuruluşları ise yeni bir toplu grev çağrısında bulundu.

Panama'da Ulusal Meclis'te görüşülen anayasal reformlara karşı barışçıl bir protesto olarak başlayan gösteriler, taş ve şişelerin atıldığı, palmiye ağacının ateş verildiği şiddet eylemine dönüştü.