Orta Amerika ülkelerinde Eta kasırgası nedeniyle 200 kişi öldü - Son Dakika

Orta Amerika ülkelerinde Eta kasırgası nedeniyle 200 kişi öldü

10.11.2020 21:13
Orta Amerika ülkelerinde Eta kasırgası nedeniyle 200 kişi öldü, System.String[]

Orta Amerika ülkelerini etkisi altına alan Eta kasırgası nedeniyle 200 kişi hayatını kaybetti.

Orta Amerika ülkelerini etkisi altına alan Eta kasırgası nedeniyle 200 kişi hayatını kaybetti.

Orta Amerika basınına göre, Eta kasırgasının Honduras, Guatemala, Panama ve Nikaragua'yı terk etmesinin ardından yaşanan sel felaketi ve toprak kaymalarında şu ana kadar 200 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, kasırganın yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle binlerce evin zarar gördüğünü, 100'den fazla yol ve köprünün kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

Felaketten en çok etkilenen ülkelerden Guatemala'da 150 kişi öldü. Sel nedeniyle mahsur kalan binlerce kişi, askeri helikopterlerle tahliye edilmeye çalışılıyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, insanların sel nedeniyle evlerinin çatılarına çıkarak kurtarılmayı beklediği yer alıyor.

Kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü bölgelerde halen onlarca kişinin kayıp olduğu tahmin ediliyor.

Orta Amerika, Sel, Ölü, Eta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta Amerika ülkelerinde Eta kasırgası nedeniyle 200 kişi öldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı Muhalefet partilerinden Bakan Elvan'a övgü dolu sözler: Sizi bu görevde görmekten mutluyuz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü! Türkiye, Azerbaycan'da ateşkesi denetleyecek Son Dakika: Ankara'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması geldi Son Dakika: Türkiye'de 10 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 2529 yeni vaka tespit edildi Koronavirüse yakalanan usta sanatçı Şener Şen hastaneye kaldırıldı Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu! Piyasa değerinin altında olacak
Uluslararası gözlemciler: ABD seçimlerinde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadı Uluslararası gözlemciler: ABD seçimlerinde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadı         
21:11
Arsenal'in maskotu Gunnersaurus, işine geri döndü Arsenal'in maskotu Gunnersaurus, işine geri döndü         
21:00
Bloomberg, Türkiye'nin Karabağ'da sağlanan ateşkes üzerindeki rolünü yazdı: Erdoğan'ın stratejik zaferi Bloomberg, Türkiye'nin Karabağ'da sağlanan ateşkes üzerindeki rolünü yazdı: Erdoğan'ın stratejik zaferi         
20:13
Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir         
20:08
Oxford Üniveritesi'nden dikkat çeken koronavirüs araştırması: Akıl sağlığını da tehdit ediyor Oxford Üniveritesi'nden dikkat çeken koronavirüs araştırması: Akıl sağlığını da tehdit ediyor         
19:23
Paşinyan'dan Dağlık Karabağ itirafı: Zamanında durmaya karar verdik, yoksa her şey daha kötü olacaktı Paşinyan'dan Dağlık Karabağ itirafı: Zamanında durmaya karar verdik, yoksa her şey daha kötü olacaktı         
19:10
FETÖ firarisi, kömür kırma makinesinin içinde yakalandı FETÖ firarisi, kömür kırma makinesinin içinde yakalandı         
18:57
17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedeni rögarda bulundu 17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedeni rögarda bulundu         
17:48
Tenisi bırakıp modellik yapan Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili: Anlayamıyorum Tenisi bırakıp modellik yapan Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili: Anlayamıyorum         
16:14
Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek? Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek?         
15:09
Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu         
13:44
Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış         
13:36
Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler         
13:18
İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı         
13:16
Rusya'nın Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız         
12:37
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor         
10:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 21:29:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Orta Amerika ülkelerinde Eta kasırgası nedeniyle 200 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei