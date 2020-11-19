Orta Amerika ülkelerinde Iota kasırgası nedeniyle 23 kişi öldü - Son Dakika

Orta Amerika ülkelerinde Iota kasırgası nedeniyle 23 kişi öldü

19.11.2020 07:27
Orta Amerika ülkelerinde Iota kasırgası nedeniyle 23 kişi öldü, System.String[]

Orta Amerika'da etkili olan lota Kasırgası nedeniyle şimdiye kadar 23 kişi hayatını kaybetti.

Orta Amerika'da etkili olan lota Kasırgası nedeniyle şimdiye kadar 23 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan habere göre, hafta sonu kasırgaya dönüşerek şiddeti 5'inci kategoriye yükselen lota; Orta Amerika ülkeleri Panama, El Salvador, Honduras, Guatemala, Kosta Rika, Nikaragua ve Panama'yı vurdu.

Acil durum ilan edilen bölgelerde şu ana kadar Nikaragua'da 16, Honduras'ta 5, Panama'da ve El Salvador'da 1'er olmak üzere 23 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Kasırganın etkili olduğu bölgelerde yollar ve köprülerin yıkılması nedeniyle çalışmalar helikopterle gerçekleştirilmeye çalışılıyor.

Aşırı yağışların yol açtığı sellerde binlerce ev sular altında kalırken yollar, köprüler ve tarım alanları büyük zarar gördü.

Arama kurtarma çalışmalarına ordunun da destek verdiği afet bölgelerinde binlerce kişinin tahliyesine devam ediliyor.

Orta Amerika devlet başkanlarının, ülkelerindeki yıkımlar nedeniyle 2 gün önce yaptığı yardım çağrısına Amerika Devletleri Teşkilatı (OAS), mali ve insani yardımda bulunacağını ilan ederek destek verdi.

Eta kasırgası nedeniyle kasım ayı başında 150'si Guatemala'da olmak üzere Orta Amerika ülkelerinde 200 kişi yaşamını yitirmişti. ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde de Eta kasırgasının yol açtığı şiddetli yağışlarda 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Guatemala, Panama, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta Amerika ülkelerinde Iota kasırgası nedeniyle 23 kişi öldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Diyarbakır'da uyuşturucu satıcıları arasında çıkan çatışmada saniyeler 100'den fazla kurşun sıkıldı Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Alaattin Çakıcı' çağrısı Bir Başkadır dizisindeki görsel mesajlar ne anlama geliyor? 9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaları kontrol altına alabilmemiz için 3 hafta tam kapanmamız gerekiyor "9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti İBB, koronavirüsün en yoğun bulaştığı 40 mahalleyi belirledi Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu
Putin'den koronavirüs itirafı: Rusya'nın bazı bölgelerinde durum çok endişelendiriyor Putin'den koronavirüs itirafı: Rusya'nın bazı bölgelerinde durum çok endişelendiriyor         
00:59
Türkiye, deplasmanda Macaristan'a 2-0 yenilerek bir alt lige düştü Türkiye, deplasmanda Macaristan'a 2-0 yenilerek bir alt lige düştü         
00:34
Bill Gates'ten dikkat çeken koronavirüs kehaneti: İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun Bill Gates'ten dikkat çeken koronavirüs kehaneti: İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun         
23:18
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, dünyanın heyecanla beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili hem tarih hem de adet verdi Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, dünyanın heyecanla beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili hem tarih hem de adet verdi         
21:23
Son Dakika! Kemal Kılıçdaroğlu-Alaattin Çakıcı gerginliğine Bahçeli de dahil oldu: Mafya demek rezilliktir Son Dakika! Kemal Kılıçdaroğlu-Alaattin Çakıcı gerginliğine Bahçeli de dahil oldu: Mafya demek rezilliktir         
20:39
Meteoroloji uyardı! Bazı illerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Bazı illerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor         
19:55
14 yaşındaki çocuk koronavirüse yenik düştü 14 yaşındaki çocuk koronavirüse yenik düştü         
18:02
Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı         
17:33
Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar         
17:10
Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene         
16:36
Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı         
16:12
4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada         
14:54
Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar         
14:18
Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi         
13:41
Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim         
12:18
Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu         
11:11
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 07:35:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Orta Amerika ülkelerinde Iota kasırgası nedeniyle 23 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei