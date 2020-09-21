Orta Amerika ülkesi Honduras'ın bu yıl Kudüs'te büyükelçilik açacak

Orta Amerika ülkesi Honduras'ın önümüzdeki yıl içerisinde Kudüs'te büyükelçilik açacağı belirtildi.

Orta Amerika ülkesi Honduras'ın önümüzdeki yıl içerisinde Kudüs'te büyükelçilik açacağı belirtildi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, Hernandez'in Kudüs Büyükelçiliğini gelecek yıl açma ümidini ifade ettiği, Netanyahu'nun ise büyükelçiliğin açılışının 2020 bitmeden meydana geleceğini dile getirdiği bildirildi.