Nikaragua'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 16 kişi öldü - Son Dakika
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Nikaragua'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 16 kişi öldü

29.07.2022 01:15
Nikaragua'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 16 kişi öldü

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da, göçmenleri taşıyan otobüs iki araçla çarpışarak uçuruma yuvarlandı, kazada 16 kişi öldü.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da, göçmenleri taşıyan otobüs iki araçla çarpışarak uçuruma yuvarlandı, kazada 16 kişi öldü.

Ülkenin kuzeyindeki Managua semtine doğru giden ve içinde 63 yolcusu bulunan otobüs, iki araçla çarpıştıktan sonra uçuruma yuvarlandı.

Otobüsteki yolculardan 16 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı.

Nikaragua polisinden yapılan açıklamada, ölenlerin 13'ünün Venezuela uyruklu olduğu, yaralıların bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Otobüsün, göçmenleri Honduras sınırına götürdüğü ve şoförün aşırı hız sonucu direksiyon kontrolünü kaybederek karşı yönden gelen iki araçla çarpıştığı bilgisi paylaşıldı.

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Kaynak: AA

Orta Amerika, Nikaragua, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nikaragua'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 16 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nikaragua'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 16 kişi öldü - Son Dakika
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