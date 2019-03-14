Son Dakika Haberleri: Orta Anadolu Arıcılık Buluşması"

Orta Anadolu Arıcılık Buluşması"

51 dakika önce

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, "Doğal çevrede doğal bal üretilir. Doğal bir çevreniz olmazsa doğal bal üretemezsiniz.

Orta Anadolu Arıcılık Buluşması
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, "Doğal çevrede doğal bal üretilir. Doğal bir çevreniz olmazsa doğal bal üretemezsiniz. Torunlarımıza yediremeyeceğimiz balı kimseye yedirmemeliyiz." dedi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Kayseri Arı Yetiştiricileri Birliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadir Has Kongre Merkezi'nde "Orta Anadolu Arıcılık Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Açılışta konuşan TAB Başkanı Şahin, Türkiye'de üretilen balların çok kıymetli olduğunu, düzenlenen uluslararası yarışmalarda çok sayıda derece elde edildiğini söyledi.

Ballarının kalitesine rağmen Türkiye'nin yurt dışına yeterince bal pazarlayamadığını vurgulayan Şahin, "Bizim doğamız, arılarımız ve ballarımız dünyanın en zengini. Ancak yurt dışına yeterince bal pazarlayamıyoruz. Ülkemizde üretilen arı ürünlerinin artık yurt dışında kabul görmesi gerekiyor. Bunun için de bilim adamlarımızla beraber çalışmalıyız. Çevre bizim için çok önemli. Doğal çevrede doğal bal üretilir. Doğal bir çevreniz olmazsa doğal bal üretemezsiniz. Torunlarımıza yediremeyeceğimiz balı kimseye yedirmemeliyiz. Bizim için insan önemlidir." diye konuştu.

Şahin, arıcılığın desteklenmesi konusunda, bir koyuna ne veriliyorsa bir kovan arıya da aynısının verilmesini arzu ettiklerini, aynı zamanda mazot desteği istediklerini dile getirdi.

ERÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Konca ise arının insanoğluna sağladığı faydalardan bahsederek, "Arıdan hizmet bekliyoruz ancak arıya hizmet etmiyoruz. Arı cüssesinden çok daha fazla öneme sahip. Arının çevresini çeşitlendirmeliyiz. Kovanların çevresini doğal bakımdan zengin tutmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kayseri Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Bozdağ da Orta Anadolu Arıcılık Buluşması'na çevre illerden ve ERÜ'den akademisyenlerin yanı sıra çok sayıda ilden arı yetiştiricisinin katıldığını söyledi.

Bozdağ, bu buluşmayı geleneksel hale getirerek arıcıların sorunlarına çözüm bulmayı amaçladıklarını kaydetti.

Etkinlik, 18 Mart'ta sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:20 Kaynak: AA

Ziya Şahin, Merkez, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maaşlar Artacak, Ek Ödeme Yükselecek! Emekliye 8 Büyük Fırsat Kanal D'nin Yeni Dizisi Yüzleşme, Erken Final Yapıyor

Rüzgar Türbinlerinin Bakım ve Onarımını Yapan İşçiler Metrelerce Yükseklikte Cambazları Aratmıyor Avrupa Birliği Türkiye'ye Suriyeliler İçin 1,5 Milyar Euro Verecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 15:11:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Orta Anadolu Arıcılık Buluşması"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]