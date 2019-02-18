Orta Anadolu'da 5 İlde Bin 285 Konut Satıldı
1 saat önce
Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Niğde'de geçen ay bin 285 konut satıldı.
Nevşehir
, Kırıkkale
, Kırşehir
, Aksaray
ve Niğde
'de geçen ay bin 285 konut satıldı.
AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
) verilerinden aldığı bilgiye göre, TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğünün faaliyet alanında bulunan Orta Anadolu'daki 5 ilde yılın ilk ayında en çok konut satışı 337 konutla Aksaray'da, en az ise 136 konut satışı ile Nevşehir'de gerçekleşti.
Ocak ayında, Kırıkkale'de 289, Aksaray'da 337, Niğde'de 320, Nevşehir'de 136, Kırşehir'de ise 203 konut satıldı.
Bölgedeki illerde geçen yılın aynı döneminde 938 konut satışı yapılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:14 Kaynak: AA
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