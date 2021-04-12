Orta Anadolu'da hafta sonu yağan kar bir yanda olumsuzluklara, diğer yanda güzelliklere sahne oldu - Son Dakika

Nevşehir ve Sivas'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Kayseri'de ise lale ve sümbüller kar altında güzel görüntüler oluşturdu.

Nevşehir'de cuma günü akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Şehir merkezinde kalınlığı 30 santimetreye ulaşan kar, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle iş yerlerine gitmek için yola çıkan sürücülere zor anlar yaşattı.

Nevşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizledi, İl Özel İdaresi ile Karayolları 67. Şube Şefliği ekipleri de ilçe, belde ve köy yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Meteoroloji yetkilileri, bugün ve yarın etkili olması beklenen don olayına karşı uyarıda bulundu.

Sivas

Sivas'ta da soğuk hava ve aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Kentte dün etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığı gece sıfırın altında 2 dereceye kadar düşerken, bazı ilçelerde de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Koyulhisar ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan köylerde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele ekipleri, yollarda çalışma yaptı.

Kayseri

Kayseri'de 3 gündür etkili olan kar yağışının ardından Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin diktiği lale ve sümbüller kar altında güzel görüntüler oluşturdu.

Belediye ekipleri, kent merkezinde kaldırımları kardan temizledi.