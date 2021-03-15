Orta Anadolu'da şubat ayında 1402 konut satıldı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğünün faaliyet alanında bulunan Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'de şubat ayında 1402 konutun satışı yapıldı.

Nevşehir , Kırıkkale , Kırşehir , Aksaray ve Niğde 'de geçen ay 1402 konut satışı gerçekleştirildi.

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