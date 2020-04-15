Orta Anadolu'da yılın ilk çeyreğinde 6 bin 98 konut satıldı - Son Dakika

Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Niğde'de bu yılın ilk üç aylık diliminde 6 bin 98 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğünün faaliyet alanında bulunan Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'de bu yılın ocak-mart ayları sürecinde 6 bin 98 konut satışı gerçekleşti.

Ocak-mart döneminde, bu iller arasında en çok konut satışı 1588'le Niğde'de, en az ise 715'le Nevşehir'de gerçekleşirken, Aksaray'da bin 332, Kırıkkale'de 1514, Kırşehir'de 949 konut satıldı.



Söz konusu illerde, bu yılın ocak ayında 2 bin 49, şubatta 2 bin 47, mart ayında ise 2 bin 2 konut satışı yapıldı.



Bu illerde bir önceki yılın aynı döneminde 4 bin 505 konut satılmıştı.