Orta Anadolu'daki 5 ilde geçen yıl 26 bin 840 konut satıldı - Son Dakika
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Orta Anadolu'daki 5 ilde geçen yıl 26 bin 840 konut satıldı

6 saat önce

Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Niğde'de geçen yıl 26 bin 840 konut satıldı.

Orta Anadolu'daki 5 ilde geçen yıl 26 bin 840 konut satıldı, System.String[]

Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Niğde'de geçen yıl 26 bin 840 konut satıldı.


AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğünün faaliyet alanında bulunan Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'de 2019 yılı boyunca 26 bin 840 konut satışı gerçekleşti.


Bu iller arasında en çok konut satışı 6 bin 740 ile Niğde'de, en az ise 3 bin 403 ile Nevşehir'de gerçekleşti. Bu illerin toplamında en çok konut satışı 3 bin 967 ile aralık ayında, en az konut ise bin 263 ile haziranda oldu.

Geçen yıl ocak-aralık döneminde, Aksaray'da 6 bin 526, Kırıkkale'de 5 bin 976, Kırşehir'de 4 bin 195, Nevşehir'de 3 bin 403, Niğde'de ise 6 bin 740 konut satıldı.


Aynı dönemde en çok konut satışının yapıldığı il olan Niğde'de konutlar en çok aralık, en az ise ocak ayında satıldı.


Bölgedeki illerde 2018 yılında ise yıl toplamda 26 bin 779 konut satışı yapılmıştı.


2019 yılındaki konut satışını gösteren tablo:

Dönemi AksarayKırıkkale Kırşehir Nevşehir Niğde
Ocak 337 289 203 136 320
Şubat 349 265 181 206 366
Mart 454 364 231 215 589
Nisan 452 479 257 269 479
Mayıs 366 483 283 218 491
Haziran 294 270 184 163 352
Temmuz 570 492 385 262 527
Ağustos 729 532 464 359 496
Eylül 762 661 505 375 702
Ekim 652 666 446 343 737
Kasım 596 572 453 321 721
Aralık 965 903 603 536 960
Toplam 6 bin 526 5 bin 976 4 bin 195 3 bin 403 6 bin 740

Kırıkkale, Nevşehir, Niğde, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:12 Kaynak: AA
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