Orta Anadolu'daki 5 ilde geçen yıl 26 bin 840 konut satıldı

Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Niğde'de geçen yıl 26 bin 840 konut satıldı.



AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğünün faaliyet alanında bulunan Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'de 2019 yılı boyunca 26 bin 840 konut satışı gerçekleşti.



Bu iller arasında en çok konut satışı 6 bin 740 ile Niğde'de, en az ise 3 bin 403 ile Nevşehir'de gerçekleşti. Bu illerin toplamında en çok konut satışı 3 bin 967 ile aralık ayında, en az konut ise bin 263 ile haziranda oldu.

Geçen yıl ocak-aralık döneminde, Aksaray'da 6 bin 526, Kırıkkale'de 5 bin 976, Kırşehir'de 4 bin 195, Nevşehir'de 3 bin 403, Niğde'de ise 6 bin 740 konut satıldı.



Aynı dönemde en çok konut satışının yapıldığı il olan Niğde'de konutlar en çok aralık, en az ise ocak ayında satıldı.



Bölgedeki illerde 2018 yılında ise yıl toplamda 26 bin 779 konut satışı yapılmıştı.



2019 yılındaki konut satışını gösteren tablo: