Orta Anadolu'daki 5 ilde mayısta 1039 konut satıldı - Son Dakika

Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Niğde'de geçen ay 1039 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Anadolu'daki 5 ilde mayıs ayında en çok konut satışı Aksaray'da, en az satış ise Nevşehir'de gerçekleşti.

Geçen ay Kırıkkale'de 257, Aksaray'da 273, Niğde'de 241, Nevşehir'de 129, Kırşehir'de ise 139 konut satıldı.

Geçen yılın aynı döneminde, Kırıkkale'de 307, Aksaray'da 282, Niğde'de 306, Nevşehir'de 136, Kırşehir'de ise 175 konut satılmıştı.