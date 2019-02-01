Orta Anadolu'daki 5 İlde Nüfus Artışı

Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 Sonuçları"nı açıkladı.
Açıklamada, TÜİK Nevşehir
Bölge Müdürlüğünün faaliyet alanında bulunan Nevşehir, Kırıkkale
, Kırşehir
, Aksaray
ve Niğde
'de önceki yıla kıyasla nüfusta artış yaşandı.
TUİK Nevşehir Bölge Müdürlüğünün faaliyet gösterdiği illerdeki kadın-erkek nüfusu Aksaray'da 204 792 erkek, 207 380 kadın, Kırıkkale'de 143 305 erkek, 143 297, Kırşehir'de 120 278 erkek, 121 590 kadın, Nevşehir'de 147 438 erkek, 150 901 kadın, Niğde'de 183 109 erkek, 181 598 kadın olarak sayıldı.