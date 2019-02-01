Son Dakika Haberleri: Orta Anadolu'daki 5 İlde Nüfus Artışı

Orta Anadolu'daki 5 İlde Nüfus Artışı

47 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 Sonuçları"nı açıkladı.

Orta Anadolu'daki 5 İlde Nüfus Artışı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 Sonuçları"nı açıkladı.

Açıklamada, TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğünün faaliyet alanında bulunan Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Niğde'de önceki yıla kıyasla nüfusta artış yaşandı.

TUİK Nevşehir Bölge Müdürlüğünün faaliyet gösterdiği illerdeki kadın-erkek nüfusu Aksaray'da 204 792 erkek, 207 380 kadın, Kırıkkale'de 143 305 erkek, 143 297, Kırşehir'de 120 278 erkek, 121 590 kadın, Nevşehir'de 147 438 erkek, 150 901 kadın, Niğde'de 183 109 erkek, 181 598 kadın olarak sayıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:38 Kaynak: AA

Nevşehir, Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel
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