- Orta Anadolu Ekonomik Forumu başladı

Sivas Kongresinin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Sivas'ta düzenlenen "Orta Anadolu Ekonomik Forumu" başladı

SİVAS - Sivas Kongresinin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Sivas'ta düzenlenen "Orta Anadolu Ekonomik" Forumu başladı

Sivas Valiliği ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen etkinliK 'Sivas Kongresi'nin 100. Yılında, Bugün de Ekonomik Zafer İçin' sloganıyla başladı. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Ak Parti Milletvekili İsmet Yılmaz, Forum İstanbul, ES Yatırım ve BMC Otomotiv, Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, ilgili kurum ve kuruluş yöneticileri, alanında uzman ulusal/uluslararası konuşmacılar, gazeteciler, bölgenin yerel yöneticileri, sanayicileri,iş insanları ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmalarını yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı bu şehirde böyle bir programı anlamlı bulduğunu ifade ederek, " Aslolan kalıcı olmanın temel özü de ekonomik bağımsızlıktır. 100 yıl sonra Türkiye'nin o dönemdeki kazanımları dünden bugüne taşıyanları da rahmetle minnetle yad ediyorum. Kongremizin 100.yılı her alanda heyecan verdi. Gerek ekonomik alanda olsun gerek sanatsal anlamda olsun gerek kültürel anlamda olsun tüm sektörlere çok güzel bir şekilde hitap edecek programlar icra ettik. Maksat geçmişten bugüne kadar bu kazanımların bu mirası iyi muhafaza etmek geleceğe güçlü bakış gerçekleştirmektir temel maksat buydu. Bunu da bir nebze olsun başarmış olduk. Alanında uzman,uluslararası konuşmacılarımız, gazetecilerimiz, bölgenin ve yerelin yöneticileri, sanayicileri ve iş adamları burada güzel fikirler üretecekler. Bu fikirler ilimizde ülkemizde ve dünyaya yön verecek fikirler ortaya çıkabileceğini düşünüyorum "dedi.