Son Dakika Haberleri: Orta Anadolu'nun Arıcıları Kayseri'de Buluşuyor

Orta Anadolu'nun Arıcıları Kayseri'de Buluşuyor

1 saat önce

Kayseri'de "Orta Anadolu Arıcılık Buluşması" etkinliği düzenlenecek.

Orta Anadolu'nun Arıcıları Kayseri'de Buluşuyor, System.String[]
Kayseri'de "Orta Anadolu Arıcılık Buluşması" etkinliği düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 14-19 Mart'taki etkinlik, Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ve Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından gerçekleştirilecek.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılacak etkinliğe, Kayseri ve çevre illerden arıcılık alanında uzmanlar katılacak. 5 gün sürecek buluşmada, arı yetiştiriciliği, bakım ve besleme, arı hastalıkları, seleksiyon ve uygun arı ırkı seçimi, bal arısı ıslahı, üretici ve tüketiciler açısından arı ürünleri gibi arılarla ilgili tüm konular ele alınacak.

Etkinlikte, farklı üniversitelerden akademisyenler arıcılık konusunda sunum yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:09 Kaynak: AA

Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Ekonomi
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