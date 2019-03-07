Son Dakika Haberleri: Orta Anadolu'nun En Büyük Arıcılık Buluşması 14-19 Mart'ta Yapılacak

Orta Anadolu'nun En Büyük Arıcılık Buluşması 14-19 Mart'ta Yapılacak

2 saat önce

Kayseri'de arıcılığın gelişmesi için Orta Anadolu'nun en büyük arıcılık buluşması Kayseri'de yapılacak.

Orta Anadolu'nun En Büyük Arıcılık Buluşması 14-19 Mart'ta Yapılacak, System.String[]
Kayseri'de arıcılığın gelişmesi için Orta Anadolu'nun en büyük arıcılık buluşması Kayseri'de yapılacak. Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ve Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenecek olan Arıcılık Buluşması 14-19 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Arıcılıkla ilgili bilinen bilinmeyen her konu Arıcılık Buluşması'nda masaya yatırılıyor. Arıcılık konusundaki Türkiye'nin en önemli uzmanları 14-19 Mart tarihleri arasında Kayseri'de bir araya gelecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Arı yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenecek olan Orta Anadolu Arıcılık Buluşması, Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi'nde yapılacak. Üreticiler ve tüketicilerin sorularının uzmanlar tarafından cevaplandırılacağı Arıcılık Buluşması'na Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Silici, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ethem Akyol, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ulaş Çınar, Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Duran Özkök ve Kayseri Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Bozdağ gibi uzmanlar katılacak. Arıcılık Buluşması'nda; arı yetiştiriciliği, bakım ve besleme, arı hastalıkları, seleksiyon ve uygun arı ırkı seçimi, bal arısı ıslahı, üretici ve tüketiciler açısından arı ürünleri gibi arılarla ilgili tüm konular ele alınacak ve bu konularda uzmanlarca açıklamalar yapılacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:01 Kaynak: İHA

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