Orta Anadolu'nun yöresel lezzeti 'tahinli pide' - Son Dakika
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Orta Anadolu'nun yöresel lezzeti 'tahinli pide'

6 saat önce

Orta Anadolu'nun yöresel lezzeti 'tahinli pide'AKSARAY'da, Orta Anadolu'nun yöresel lezzeti olan, odun ateşi ile taş fırında pişirilen tahinli pideye ramazan ayında ilgi artıyor.

Orta Anadolu'nun yöresel lezzeti 'tahinli pide'

AKSARAY'da, Orta Anadolu'nun yöresel lezzeti olan, odun ateşi ile taş fırında pişirilen tahinli pideye ramazan ayında ilgi artıyor. Aksaray Belediyesi de koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayanlar için il dışındakiler de dahil olmak üzere kargoyla ücretsiz olarak evlerine gönderiyor.

Un, şeker, maya, su ve bol tahinden yapılan, odun ateşi ile taş fırında yarım saat pişirilen tahinli pide, Orta Anadolu'da özellikle ramazan ayında sofraları süslüyor. Tok tutması ve lezzetiyle yoğun ilgi gören tahinli pideye koranavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayanlar için de Aksaray Beleyesi çözüm üretti. İl dışı dahil sosyal medyadan belediyeye tahinli pide talebinde bulunanlara yanında maske ve kolonya ile birlikte kargoyla evlerine ücretsiz gönderiyor. Ramazan ayı boyunca da 40 bin adet tahinli pide gönderilmesi planlanıyor.

35 YILDIR ÜRETİYORLAR

Bu yöresel lezzeti ailecek çalıştırdıkları fırında 35 yıldır üreten Süleyman Şen, ramazan ayında sadece tahinli pide ürettiklerini belirtti. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olduklarını ifade eden Şen, "Az talep olur diye endişeleniyorduk ama şükür yoğun ilgi bu yıl da sürüyor. Saat 04.00'te fırına gelip hamurumuzu 3 çeşit un katarak yoğuruyoruz. Sonra tek tek keserek yarım saat dinlenmeye bırakıyoruz. Büyükçe açılan yufkanın üzerine tahin dökülerek rulo şeklinde kıvrılıyor. Parçalara ayırarak gül şekli verilen hamur, fırında 30 dakika pişirilerek hazır hale getiriliyoruz. Pişen tahinlileri dışarıda soğutup tek tek paketliyoruz. İşletme olarak sade tahinlinin yanında şekerli ve cevizli tahinlide üretiyoruz" dedi.

Ürettikleri tahinli pideyi Aksaray kent merkezinde sattıklarını belirten Şen, talep doğrultusunda İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Yalova'ya kargoyla gönderdiklerini söyledi. Şen, "Şehrimizin meşhur lezzetini talep eden tüm illere paket yapıp gönderiyoruz. Bu yıl korana virüs nedeniyle bir ilk gün biraz az üretim yaptık. Baktık yoğun talep var üretimi artırdık. Şükür ramazan ayı bereketli geçiyor. Bu tahinlinin en büyük özelliği meşe ve çam ağaçlarının odunlarının ateşinin közünde dinlenerek pişmesi ayrı bir lezzet katıyor" diye konuştu.

Tahinli pide satın alan Hülya Gezginci ise "Her ramazan ayında alıyoruz. Aksaray'a özgü bir damak tadı. Severek tüketiyoruz. İftar sofralarında ve sahurda en bizim soframızın baş tacı. Şimdi buradan hem evime aldım hem de büyükşehirlerdeki yasaklardan dolayı evlerinde kalan yakınlarıma hediye olarak kargo yoluyla İstanbul ve Konya'ya göndereceğim" dedi.

Orta Anadolu'nun yöresel lezzeti 'tahinli pide'

İstanbul, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 09:16 Kaynak: DHA


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