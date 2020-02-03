Orta Asya-ABD "C5+1" Dışişleri Bakanları Toplantısı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirildi.

Toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile ev sahibi Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov katıldı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dışişleri bakanları toplantıda bölgesel güvenlik ve iş birliği meseleleri ile Afganistan'daki durumla ilgili fikir alışverişinde bulundu.



Toplantıda bakanlar, 2015 'de Semerkant'ta başlayan "C5+1" Orta Asya-ABD Dışişleri Bakanları Toplantısı formatının karşılıklı menfaatlere dayalı iş birliğini destekleme ve genişletmenin güncel ve verimli mekanizması olarak kendini kanıtladığını vurguladı.



"C5+1" kapsamındaki üst düzey ilişkilerin sürekli ve istikrarlı olarak gelişmekte olduğu vurgulanan toplantıda, aralarında ekonomi, enerji, taşımacılık, çevre ve güvenlik konularının da bulunduğu bölgesel kalkınmanın güncel meseleleriyle ilgili yapıcı iş birliği konuları ele alındı.

Orta Asya'nın beş ülkesiyle ABD arasında ekonomik ve güvenlik alanlarında çok taraflı iş birliği mekanizması olarak kurulmuş olan "C5+1" formatının ana başlıkları arasında ekonomik kalkınma, bölgesel iş birliği ve güvenlik konuları yer alıyor. "C5+1" dışişleri bakanlarının ilk toplantısı 1 Kasım 2015'te Semerkant'ta yapılmıştı.