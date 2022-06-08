Orta Asya devletleri ile Çin, bölgede barış ve istikrar için iş birliğini genişletecek

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gerçekleştirilen "Orta Asya ve Çin Dışişleri Bakanlarının 3. Toplantısı"nda bölgede barış, istikrar ve güvenliğin korunmasında iş birliğinin daha da genişletilmesinin önemi vurgulandı.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Vekili Vladimir Norov, Tacikistan Ulaştırma Bakanı Azim İbrahim ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi katıldı.

Taraflar, toplantıda Orta Asya devletleri ile Çin arasındaki çok yönlü iş birliğinin daha da genişletilmesinin bölgede barış, istikrar ve güvenliğin korunmasının yanı sıra sürdürülebilir sosyoekonomik kalkınmada önemli olduğunu vurguladı.

Toplantıda, Orta Asya devletleri ile Çin arasında güvenlik, ulaştırma ve lojistik, enerji, sanayi, iklim değişikliğiyle mücadele, yeşil ekonomi, bilişim endüstrisi, sağlık, eğitim, turizm, kültür ve diğer stratejik alanları kapsayan yol haritası onaylandı.

Kazak Bakan Tileuberdi, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Diyalog formatındaki toplantımız çerçevesinde, çok yönlü iş birliğini güçlendirmeye, onun önemli potansiyelini ortaya çıkarmaya ve Orta Asya bölgesini barış, dostluk, karşılıklı yardım, sürdürülebilir kalkınma ile uyum alanına dönüştürme konusundaki ilgimizi bir kez daha teyit ettik." dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang ise ülkesinin Orta Asya ülkeleriyle çok yönlü iş birliğini genişletme niyetinde olduğunu belirtti.

Vang, toplantıda karşılıklı saygı, yarar ve iyi komşuluk çerçevesinde Orta Asya'nın bağımsızlığı, barışı ve geleceği için ortak çaba sarf etme konusunda mutabık kaldıklarına işaret ederek, "Çok yönlü iş birliği genişletilecek, uygun finansal mekanizma oluşturma olasılığı değerlendirilecek ve gelecekte ulusal para birimlerinde anlaşmaları daha da genişleteceğiz." ifadelerini kullandı.

Çin-Avrupa güzergahının güvenli ve istikrarlı işleyişini sağlayacaklarını vurgulayan Vang, "Gümrük prosedürlerinin kolaylaştırılması teşvik edilecek, kargo taşımacılığı için yeşil koridorlar optimize edilecek, uçuşların eski hale getirilmesi hızlandırılacak, bölgedeki üretim ve tedarik zincirlerinin sürekliliği sağlanacak." diye konuştu.