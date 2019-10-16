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Orta Asya-Güney Kore İşbirliği Forumu 12. Toplantısı

1 saat önce

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Orta Asya-Güney Kore İşbirliği Forumu 12. Toplantısı'nda, Orta Asya ülkeleriyle Güney Kore arasında su kaynakları yönetimi, teknik standardizasyon, yeşil enerji ve bilgi teknolojileri alanlarında iş birliği geliştirme konuları görüşüldü.

Orta Asya-Güney Kore İşbirliği Forumu 12. Toplantısı, System.String[]

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Orta Asya- Güney Kore İşbirliği Forumu 12. Toplantısı'nda, Orta Asya ülkeleriyle Güney Kore arasında su kaynakları yönetimi, teknik standardizasyon, yeşil enerji ve bilgi teknolojileri alanlarında iş birliği geliştirme konuları görüşüldü.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi'nin ev sahipliğinde bakanlık binasında yapılan toplantıya, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cengiz Aydarbekov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abduleziz Kamilov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha katıldı. Toplantıda Türkmenistan'ı Nur Sultan Büyükelçisi Toylı Komekov temsil etti.

Bakan Tleuberdi, yaptığı açılış konuşmasında, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, kardeş ve komşu ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesine büyük önem verdiğini belirterek, Orta Asya-Güney Kore Forumu platformunun, bölge ülkeleriyle Güney Kore arasındaki ilişkileri güçlendirmede etkin bir mekanizmaya dönüştüğüne dikkati çekti.

Toplantıda kabul edilen ortak bildiriyle, Güney Kore ile Orta Asya ülkeleri arasındaki karşılıklı faydaya dayalı iş birliğini daha da geliştirme niyeti teyit edildi.

Toplantıda ayrıca "Orta Asya-Güney Kore" Forumu sekretaryasının 2020 iş planı kabul edildi.

Güney Kore'nin inisiyatifiyle 2007'de kurulan Orta Asya-Güney Kore İşbirliği Forumu, Güney Kore'nin bölge ülkeleriyle enerji ve mineral kaynaklar, inşaat, ulaştırma, bilgi teknolojileri, kültür ve eğitim alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesini hedefliyor.

Güney Kore, Kazakistan, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:40 Kaynak: AA
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