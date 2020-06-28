Orta Asya pazarlarına 'sanal çıkarma' - Son Dakika

Orta Asya pazarlarına 'sanal çıkarma'

Türkiye'nin toplam ihracatına katkı yapmak adına gerçekleştirdiği çalışmaları aralıksız sürdüren İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği, pandemi nedeniyle 'yeni normal' olarak adlandırılan dönemde düzenlediği sanal ticaret heyetleri ile uluslararası ticaret...

Türkiye'nin toplam ihracatına katkı yapmak adına gerçekleştirdiği çalışmaları aralıksız sürdüren İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği, pandemi nedeniyle 'yeni normal' olarak adlandırılan dönemde düzenlediği sanal ticaret heyetleri ile uluslararası ticaret köprülerini sağlamlaştırıyor.

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Latin Amerika ile başlayan sanal heyetlere Körfez Bölgelerini de ekledi ve rotaı Orta Asya'ya çevrildi. 29 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Özbekistan'la, 6-9 Temmuz tarihleri arasında ise Kazakistan'la sanal ticaret heyeti düzenlenecek.


İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, "Özbekistan ve Kazakistan hedef ülkelerimiz arasında yer alan toplamda 50 milyon nüfus ile 56 milyar dolarlık ithalat yapan Orta Asya'nın büyük pazarlarından. Bu ülkelerde devam eden altyapı, karayolu, havaalanı, terminal gibi projelerde yer almak öncelikli hedefimiz. Özellikle Sanal Ticaret Heyetlerine ara vermeden devam ediyoruz. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleştireceğimiz Sanal Heyetler ile firmalarımıza pazar paylarını arttırmada öncülük ediyor olacağız. Özbekistan ve Kazakistan ile ticari ilişkilerimizi geliştirerek iki ülke toplamında yaklaşık 86 milyon dolar olan demir ve demir dışı metaller ihracatımızı ve sektör ihracatımızın yüzde 1'lik payına sahip olan kardeş ülkelerimiz ile daha fazla etkileşimde bulunarak ticaret hacmimizi arttırmalıyız. Günümüzde dijital platformlar daha da önem kazandı. Sanal fuarlar ve sanal ticaret heyetleri ile hedef pazarlarımızda var olmaya ve iş ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu ay sonu itibariyle üç farklı sanal ticaret heyeti gerçekleştirmiş olacağız. Metal sektörü genelinde Körfez ülkeleri sanal ticaret heyetimiz de 24 katılımcı firmamız, 150'ye yakın iş görüşmesi yaptı. Amacımız ortalama yüzde 2,5 olan pazar payımızı artırmak ki firmalarımızdan gelen olumlu geri bildirimler doğru işlerde ilerlediğimizin ispatı niteliğinde. Bir diğer başarılı örnek, mutfak sektörü bazında yapmaya başladığımız Latin Amerika bölgesi heyetidir. 1. ve 2. fazı 26 Haziran itibariyle tamamlanmış olup, şu ana kadar 120 ikili iş görüşmesi gerçekleşti. Latin Amerikalı satın almacıların Türk firmalarına gösterdikleri ilgi büyük olurken, Türk firmaları da görüşmelerin gayet olumlu geçtiğini belirtti. Katılımcı firmalar, uluslararası platformlarda yüz yüze görüşme şansının olmadığı bugünlerde oldukça iyi bir alternatif oluşturulduğu kanısında. Heyetin 3. fazı 29 Haziran tarihinde başlayacak" dedi. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 10:36 Kaynak: İHA

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