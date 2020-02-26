"Orta Asya-Savaştan Uzak Bölge" konferansı

Kırgızistan'da bilim insanları, Orta Asya'da buzulların erimesi, iklim değişikliği ve çevre sorunlarıyla ilgili uluslararası konferans düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Kırgızistan Buzulları Koruma Derneği tarafından ülkedeki Askar Salımbekov Vakfının desteğiyle başkent Bişkek'te düzenlenen "Orta Asya-Savaştan Uzak Bölge" başlıklı konferansa, bilim insanları ve uzmanlar katıldı.

Kırgızistan ve Orta Asya ülkelerinde buzulların erime nedenleri, iklim değişikliği ve çevre sorunlarının dile getirildiği konferansta, Tanrı Dağı'nda buzulların erimesinin gelecekte su yetersizliği sorununu ortaya çıkarabileceğine dikkat çekildi.

Tarım için kullanılan suyun yetersiz kalmasıyla meydana gelebilecek gerginlikler ve benzer sorunlara şimdiden tedbir alınması gerektiği vurgulanan sunumlarda, uluslararası kamuoyunda bölgenin ekolojik güvenliğinin sağlanması için destek aranması gerektiği kaydedildi.

Oybirliğiyle kabul edilen dört maddelik sonuç bildirgesinde, Orta Asya'da buzulların erime nedeni, iklim değişikliği ve çevre sorunlarıyla ilgili ortak konferans düzenlenmesi için Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan hükümetlerine çağrıda bulunuldu.

Buzulları Koruma Derneği Başkanı Urustam Kabılbekov, konferansta yaptığı konuşmada, Kırgızistan'da buzullarla kaplı alanın 8 bin 107 kilometrekareden 6 bin 336 kilometrekareye gerilediğini belirtti.

Buzulların erimesinin küresel ısınmanın doğrudan bir sonucu olmadığını ifade eden Kabılbekov, "Buzulların erimesine, Aral Gölü'nden kalkan tuzlu toz bulutu, maden işletmelerinin yakınında toplanan kimyasal toz, merkezi ısıtma dumanı ve egzoz gazları neden oluyor." diye konuştu.

Kabılbekov, Orta Asya devletlerinin buzulları izlemek için ortak koordinasyon merkezi kurması gerektiğini de kaydetti.

Önemli bir kısmı Kırgızistan'da bulunan ve Özbekistan, Kazakistan ve Çin'in Uygur Özerk Bölgesi'ne de yayılan Tanrı Dağları, Orta Asya'da buzulların büyük kısmını barındırıyor.