Üye Girişi
Orta Asya ülkelerinde toplu elektrik kesintileri yaşanıyor - Son Dakika

Orta Asya ülkelerinde toplu elektrik kesintileri yaşanıyor

25.01.2022 11:32
Orta Asya ülkelerinde toplu elektrik kesintileri yaşanıyor

Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da toplu elektrik kesintileri yaşanıyor.

Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da toplu elektrik kesintileri yaşanıyor.

Özbekistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'da sabah saatlerinde Almatı, Çimkent, Taraz, Türkistan illerinde ve çevre bölgelerde yaşanan elektrik kesintilerine bağlı olarak Kırgızistan ve Özbekistan'ın elektrik şebekesinde de kesintiler oldu.

Açıklamada, "Kazakistan'daki kazanın Orta Asya Ortak Elektrik Şebekesi'ne bağlı olan Özbekistan elektrik şebekesini olumsuz etkilemesi sonucunda Kazakistan'dan gelen hattaki voltajın değişmesi nedeniyle Taşkent ve Sirderya elektrik santrallerindeki koruma sistemlerinin otomatik faaliyete geçmesiyle santraller durdu. Bunun sonucunda ise Taşkent, Fergana, Andican, Namangan, Sirdarya, Cizzah, Semerkant, Nevai ve Kaşkaderya bölgelerinde elektrikler kesildi. Şu anda, her bir termik santrali komşu devlet elektrik şebekelerinden ayırarak bağımsız olarak faaliyete geçirilmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor." ifadelerine yer verildi.

Özbekistan'da bu kesintiler nedeniyle başkent Taşkent'te metro seferlerinin durdurulduğu belirtiliyor.

Kesintiler, Kırgızistan'ın da bazı bölgelerini etkilerken, Kırgızistan Milli Elektrik Dağıtım Şirketi Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, elektriğin verilmesi için çaba sarf edildiği bildirildi.

Kazakistan elektrik şirketi KEGOC'dan yapılan açıklamada da bölgede yaşanan toplu elektrik kesintisinin ülkeler arasındaki dağıtım sisteminde yaşanan aşırı yüklemeden kaynaklandığı ifade edildi.

YORUMLAR
500

Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Orta Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta Asya ülkelerinde toplu elektrik kesintileri yaşanıyor - Son Dakika


Beşiktaş'ta yasağa uymayıp trafiğe çıkan motosikletli kuryelere ceza yağdı! Beşiktaş'ta yasağa uymayıp trafiğe çıkan motosikletli kuryelere ceza yağdı!         
11:34
Yasak Elma'da Yıldız'ın yeni oyunu dengeleri değiştirecek mi? Çağatay ve Kumru aşkında sorunlar yaşanmaya başlandı Yasak Elma'da Yıldız'ın yeni oyunu dengeleri değiştirecek mi? Çağatay ve Kumru aşkında sorunlar yaşanmaya başlandı         
11:30
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Cem Uzan'dan korkutan dolar tahmini: 2022'yi 30'larda kapatır! Cem Uzan'dan korkutan dolar tahmini: 2022'yi 30'larda kapatır!         
11:15
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Depremin vesile olduğu aşk! Enkazda karşılaştılar, hayatlarını birleştirdiler Depremin vesile olduğu aşk! Enkazda karşılaştılar, hayatlarını birleştirdiler         
10:44
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim         
09:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05
Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu         
17:01
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım         
16:16
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi         
15:57
Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis         
15:43
Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek         
15:12
Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor         
14:54
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19

Son Dakika Haberleri
11:29 Yasak Elma'da Yıldız'ın yeni oyunu dengeleri değiştirecek mi? Çağatay ve Kumru aşkında sorunlar yaşanmaya başlandı
11:29 Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor
11:26 Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak
11:15 Üç Kuruş son bölümde neler oldu? Kartal ve Efe'yi kaçıran kim?
11:14 Cem Uzan'dan korkutan dolar tahmini: 2022'yi 30'larda kapatır!
11:14 Kalp Yarası dizisinde neler oldu? Sancakzade Konağı yeni heyecanlara gebe
11:10 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Akça Alparslan'a gerçeği söyledi mi?
10:44 Depremin vesile olduğu aşk! Enkazda karşılaştılar, hayatlarını birleştirdiler
10:56 55 bin ton tuz kullanıldığını açıklayan İBB Başkanı İmamoğlu: TEM-Mahmutbey bize ait değil diye düşünmedik, katkı sunduk
10:50 Fatma Girik, mirasını yeğeni ve manevi kızına bıraktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 11:40:32. #1.11#
SON DAKİKA: Orta Asya ülkelerinde toplu elektrik kesintileri yaşanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement