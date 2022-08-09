Alplerin eteğindeki 5 bin nüfuslu başkent: Vaduz - Son Dakika
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Alplerin eteğindeki 5 bin nüfuslu başkent: Vaduz

09.08.2022 11:53
Alplerin eteğindeki 5 bin nüfuslu başkent: Vaduz

Orta Avrupa ülkesi Lihtenştayn'ın 5 bin nüfuslu başkenti Vaduz, Alp Dağları manzarası ve tarihi yapılarıyla dikkati çekiyor.

Orta Avrupa ülkesi Lihtenştayn'ın 5 bin nüfuslu başkenti Vaduz, Alp Dağları manzarası ve tarihi yapılarıyla dikkati çekiyor.

Batı Avrupa ülkesi Lihtenştayn, İsviçre ile Avusturya arasında yer alıyor. Dünyanın en küçük yüz ölçümüne sahip ülkelerden Lihtenştayn, 38 bin nüfusa sahip.

Anayasal monarşi ile yönetilen, resmi dili Almanca olan prenslikte 5 bin nüfuslu başkent Vaduz ise ülke genelinde olduğu gibi yüksek yaşam standartlarıyla öne çıkıyor.

Alplerin eteğindeki başkent Vaduz'un cadde ve sokaklarındaki sakinlik göze çarpıyor. Bisiklet kullanımının oldukça yaygın olduğu kentte kafe ve restoranlarda da yoğunluk görülmüyor.

Kentteki mimari yapısıyla dikkati çeken 1874'te yapılan Vaduz Katedrali ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri.

12'nci yüzyılda inşa edilen ve prens ile hanedanın ikamet ettiği Vaduz Şatosu milli bayramlarda halkın ziyaretine açılıyor.

Bir adımla ülke geçiliyor

Kentteki en ilginç yapılardan biri de Ren Nehri üzerinde kurulan Eski Ren Köprüsü, 1871'den bu yana hizmet veriyor.

Köprü, 1900'lü yılların başlarında sel nedeniyle detaylı tadilatının ardından yaklaşık 70 yıl boyunca kara yolu taşımacılığına imkan sağladı.

6 ton ağırlığında araçların geçişini sağlayan 4 metre genişlik ve 129 metre uzunluğundaki, üzeri kapalı ahşap köprü, artık sadece atlı, bisikletli ve yayalara hizmet veriyor.

Vaduz ile İsviçre'nin Sevelen yerleşimini birbirine bağlayan köprüyü kullananlar, yapının ortasındaki iki ülke sınırını bir adımla geçiyor. Buradan geçen turistler, iki ülkenin yönlendirme tabelası altında fotoğraf çektiriyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alplerin eteğindeki 5 bin nüfuslu başkent: Vaduz - Son Dakika

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