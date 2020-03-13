Orta Avrupa'yı Hırvatistan üzerinden Adriyatik'e Cengiz İnşaat bağlayacak

Cengiz İnşaat, Hırvatistan'da 405 milyon avro ihale bedelli 42,6 kilometrelik Krizevci-Koprivnica- Macaristan Sınırı Tren Hattı ihalesi için imzayı attı.

Cengiz Holding'den yapılan açıklamaya göre, Orta Avrupa'yı Hırvatistan üzerinden Adriyatik Denizi'ne bağlayacak Krizevci-Koprivnica-Macaristan Sınırı Tren Hattı projesinde imzalar atıldı. Törende Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Deniz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Oleg Butkoviç, HZ Altyapı Yönetim Kurulu Başkanı Ivan Krsic, Türkiye Hırvatistan Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Asım Cengiz ve Muhammet Cengiz hazır bulundu.

İhale bedeli 405 milyon avro olan 42,6 kilometrelik Krizevci-Koprivnica tren hattında 9 da istasyon olacak. 2024 yılında faaliyete geçecek demir yolunda trenlerin hızı saatte 160 kilometreye ulaşacak.

Trans-Avrupa Ulaşım Ağı'ında en önemli hatların başında, İber Yarımadası'nı Macaristan üzerinden Ukrayna'ya bağlayan söz konusu tren yolu yer alıyor.

Hırvatistan'da yapılacak hat ile Macaristan, tren yoluyla Adriyatik Denizi'ne bağlanmış olacak. Böylece İber Yarımadası'ından başlayarak Ukrayna'ya ulaşan demir yolu, Hırvatistan üzerinden Adriyatik'e bağlanacak.

Söz konusu hat hem ulaşımda hem de taşımacılık sektöründe bölgeye büyük avantaj sağlayacak. Bu kritik özelliği nedeniyle de hattın maliyetinin yüzde 85'i Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor.

İhale için 10 dev firma yarıştı

Krizevci-Koprivnica-Macaristan Sınırı tren hattının proje çalışmalarına 2018 yılında başlandı. Plan, etüt ve projelendirme aşamaları bittikten sonra 26 Kasım 2018 tarihinde ise ihale süreci başlatıldı.

Projeye aralarında Çin, İspanyol, Avusturya, Yunanistan, Slovenya ve Türkiye'den de 10 dev firma teklif verdi.

İhaleye en uygun teklifi Çin konsorsiyumu Sinohydro Corporation sundu ancak ihale şartnamesinde yer alan yükümlülükleri yerine getiremeyeceği ortaya çıkınca ihaleden elendi. Tren hattının ihalesi 405 milyon avro ile en iyi ikinci teklifi veren Cengiz İnşaat'a kaldı. Böylece Cengiz İnşaat, Hırvatistan'da en pahalı alt yapı ihalesini kazanan yabancı şirket oldu.



2024 yılında teslim edilecek 42,6 kilometre uzunluğunda çift hatlı demir yolu işi kapsamında, altyapı, üst yapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon işleri yapılacak. Proje kapsamında 9 istasyon inşa edilirken en uzunu 635 metre olan 16 köprü/viyadük de yapılacak.



"Proje Hırvatistan açısından büyük önem taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, törende, projenin ülkesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Plenkovic, "Hırvatistan için çok önemli ve stratejik proje. Uzun zamandır ihmal edilen bir proje hayata geçirilecek. Doğu Akdeniz'in yeniden inşası kapsamında olan ve AB tarafından da fonlanan bir proje. Yaklaşık 42 kilometrelik bir hat 42 ayda bitirilecek. Bu ayda bir kilometre demek ve böyle bir proje için oldukça iddialı ve hızlı bir süre." ifadelerini kullandı.

Cengiz İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Koyuncu ise Cengiz İnşaat olarak Avrupa'nın ulaşımında çok kritik bir projeyi hayata geçireceklerini belirtti. Koyuncu, şunları kaydetti:

"Trans-Avrupa Ulaşım Ağı'ında en önemli hatların başında İber Yarımadası'nı Macaristan üzerinden Ukrayna'ya bağlayan tren yolu yer alıyor. Hırvatistan'da yapacağımız Krizevci-Koprivnica-Macaristan Sınırı Tren Hattı ile Adriyatik Denizi'ne demiryolu ile bağlantısı kurulmuş olacak. Bir başka ifadeyle İber Yarımadası'ından başlayarak Ukrayna'ya ulaşan demiryolu, Hırvatistan üzerinden Adriyatik'e bağlanacak. Böyle bir projeye imza atacak olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Cengiz İnşaat olarak Avrupa dahil dünyanın birçok yerinde önemli projeleri hayata geçirdik. O projelerde de olduğu gibi bu projede de yüksek kalite standartlarımızı yansıtarak projeyi zamanında teslim etmek birinci görevimiz olacak."