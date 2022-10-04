Son yıllarda ülkenin Kazanlık, Gorni Lom, Lovnidol, Petolıçkata, Kostenetz, Mıglij ve İgonovo'daki çeşitli silah fabrikaları ve mühimmat depolarında meydana gelen çok sayıda kazada 20 kişi ölmüştü.

Görgü tanıklarının açıklamalarına dayandırılan haberlerde, öğle saatlerinde fabrikanın 112 No'lu atölyesindeki patlamanın çok güçlü olduğu ve çıkan dumanların dakikalar içinde yayıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Arsenal FC, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bulgaristan'da silah fabrikasında meydana gelen patlamada 3 işçi öldü - Son Dakika

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