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Orta'da "İlköğretim Haftası" etkinliği

3 dakika önce

Orta'da "İlköğretim Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

Orta'da

Orta'da "İlköğretim Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Savaş Uzun, Kaymakam Sabahattin Çakır İlkokulu'nda düzenlenen törenin açılışında, en pahalı yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu söyledi.

İnsanların diğer canlılar gidi dünyaya donanımlı şekilde gelmediğini belirten Uzun, "İnsanın eğitime ve öğretime ihtiyacı vardır. Bu faaliyet bir yaşam boyu devam etse de insanın özellikle çocukluk dönemi alacağı eğitim ve öğretim, en kritik aşamadır. Hayata kişisel, sosyal, zihinsel ve manevi anlamda iyi yetişmiş bireyler kazandırmak için çocukluk döneminin iyi değerlendirilmesi ve bu dönemde gerçekleştirilecek eğitimin çocuğun ilgi yetenek ve algısına uygun olması gerekir." dedi.

Konuşmanın ardından 4. sınıf öğrencileri, okula yeni başlayan öğrencilere "hoşgeldiniz" diyerek çiçek takdim etti.

Törene Kaymakam Cihat Abukan, Belediye Başkan Vekili Cengiz Ersoy, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Savaş Uzun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:12 Kaynak: AA
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