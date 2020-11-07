Orta Doğu Antalya Liman İşletmeleri'nin pazardaki aşırı fiyat uygulaması durduruldu - Son Dakika

Orta Doğu Antalya Liman İşletmeleri'nin pazardaki aşırı fiyat uygulaması durduruldu

07.11.2020 11:26
Orta Doğu Antalya Liman İşletmeleri'nin pazardaki aşırı fiyat uygulaması durduruldu, System.String[]

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Rekabet Kurulunun, ATSO girişimleri sonucunda Orta Doğu Antalya Liman İşletmeleri'nin pazardaki aşırı fiyatlama uygulamalarına dur dediğini söylediATSO Başkanı Davut Çetin, Rekabet Kurulu tarafından Antalya Limanı'nı işletmekte olan...

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Rekabet Kurulunun, ATSO girişimleri sonucunda Orta Doğu Antalya Liman İşletmeleri'nin pazardaki aşırı fiyatlama uygulamalarına dur dediğini söyledi

ATSO Başkanı Davut Çetin, Rekabet Kurulu tarafından Antalya Limanı'nı işletmekte olan Orta Doğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.'nin yükleme ve tahliye hizmetlerinde aşırı fiyat uygulamak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlandığını bildirdi.

Orta Doğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.'nin liman fiyatlarının çevre limanlara göre çok fazla olduğunu, bu nedenle ihracat yapan firmaların Antalya Limanı'nı kullanamaz hale geldiğine dair üyelerden yoğun şikayetler aldıklarını söyleyen Başkan Davut Çetin odanın bu şikayetler üzerine, "Orta Dğu Antalya Liman İşletmeleri'nin uyguladığı fiyat politikasının rekabete aykırı olduğu gerekçesiyle TOBB'da girişimde bulunarak Rekabet Kurumu'nda dava açılmasını sağladığını kaydetti. Başkan Davut Çetin şöyle devam etti: " Rekabet Kurulu ATSO'nun talebi üzerine açılan davada; Orta Doğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.'nin konteyner elleçleme hizmetleri pazarında hakim durumda olduğuna, bu pazardaki aşırı fiyatlama uygulamaları ile 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiğine, bu nedenle 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik"in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca 2019 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden, Orta Doğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.'ye 12.145.321,40 TL idari para cezası verilmesine oy birliği ile karar verdi.

Girişimleri sonucunda ihracatçıları sevindiren kararı veren Rekabet Kurulu'na teşekkür edden Başkan Davut Çetin kurulun bu kararıyla limanda uygulanan aşırı fiyatlamaya dur dediğini kaydetti. ATSO olarak bundan sonra da limanda uygulanacak fiyatların yakın takipçisi olacaklarını hatırlatan Çetin: " Fiyatların düşürülmesiyle ilgili gerekli çabayı göstereceğiz. Bu kararla ihracatçılarımız İzmir ve Mersin Limanları yerine ürünlerini hem hızlı hem de ekonomik olarak Antalya Limanı'ndan gönderebileceklerdir. Girişimlerimizde bize her zaman ve her konuda olduğu gibi, bu konuda da büyük destek olan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na da teşekkür ediyorum." diye konuştu. - ANTALYA

Orta Doğu Antalya Liman İşletmeleri'nin pazardaki aşırı fiyat uygulaması durduruldu

amasya ticaret ve sanayi odası, Orta Doğu, Antalya, Liman, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Orta Doğu Antalya Liman İşletmeleri'nin pazardaki aşırı fiyat uygulaması durduruldu - Son Dakika Ekonomi


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