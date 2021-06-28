Üye Girişi
Orta Doğu'da 6 yıllık siber casusluk kampanyası ortaya çıktı - Son Dakika

Orta Doğu'da 6 yıllık siber casusluk kampanyası ortaya çıktı

28.06.2021 11:07
Orta Doğu'da 6 yıllık siber casusluk kampanyası ortaya çıktı, System.String[]

Kaspersky, İran'da Farsça konuşan kişilere yönelik uzun süredir devam eden bir siber casusluk kampanyasını ortaya çıkardı.

Kaspersky, İran'da Farsça konuşan kişilere yönelik uzun süredir devam eden bir siber casusluk kampanyasını ortaya çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, en az 2015 yılından beri kötü niyetli etkinliklerin arkasında yer alan ve "Ferocious Kitten" olarak adlandırılan grup, verileri çalmak ve hedeflenen cihazda komutlar yürütmek için "MarkiRAT" adlı özel bir kötü amaçlı yazılımı kullanıyor. Kötü amaçlı yazılımın ayrıca virüslü kullanıcının Chrome tarayıcısını ve Telegram uygulamasını ele geçirebilecek varyantları da bulunuyor.

Bu yılın mart ayında VirusTotal'a şüpheli bir belge yüklendi ve Twitter'daki bir gönderiyle kamuoyunun bilgisine sunuldu. Tiviti fark eden Kaspersky araştırmacıları, daha fazla araştırma yapmaya karar verdi. Buldukları şey, İran'da Farsça konuşan kişilere karşı yürütülen 6 yıllık bir gözetim kampanyasıydı. O zamandan beri kampanyanın arkasındaki aktörler "Ferocious Kitten" adıyla anılmaya başlandı.

En az 2015'ten beri aktif olan "Ferocious Kitten", kötü niyetli makrolar içeren sahte belgelerle kurbanlarını hedef alıyor. Bu belgeler, İran rejimine karşı eylemleri gösteren görüntüler veya videolar (protestolar veya direniş kamplarından görüntüler) şeklinde gizleniyor.

Sahte belgelerdeki ilk mesajlar, hedefi ekli resimleri veya videoları açmak için ikna etmeye çalışıyor. Kurban kabul ederse kötü niyetli yürütülebilir dosyalar hedeflenen sisteme bırakılıyor ve tuzak içerik ekranda görüntüleniyor.

Bu yürütülebilir dosyalar, "MarkiRAT" olarak bilinen kötü amaçlı yükü bilgisayara indiriyor. MarkiRAT, virüs bulaşmış sisteme indirildikten sonra tüm pano içeriğini kopyalamak ve tüm tuş vuruşlarını kaydetmek için bir tuş kaydedici başlatıyor. MarkiRAT ayrıca, saldırganlara dosya indirme ve yükleme yetenekleri sağladığı gibi onlara virüslü makinede rastgele komutlar yürütme yeteneği de sunuyor.

Kaspersky araştırmacıları, başka MarkiRAT varyantını da ortaya çıkardı

Kaspersky araştırmacıları, birkaç başka MarkiRAT varyantını da ortaya çıkardı. Bunlardan biri Telegram'ın yürütülmesine müdahale etme ve birlikte kötü amaçlı yazılım başlatma yeteneğine sahip. Bunu virüslü cihazları Telegram'ın dahili veri deposu içinde arayarak yapıyor. Varsa MarkiRAT kendisini bu depoya kopyalıyor ve değiştirilmiş depoyu uygulamanın kendisiyle birlikte başlatmak için Telegram kısayolunu değiştiriyor.

Başka bir varyant, cihazın Chrome tarayıcı kısayolunu Telegram'ı hedefleyen varyanta benzer şekilde değiştiriyor. Sonuç olarak kullanıcı Chrome'u her başlattığında MarkiRAT da onunla birlikte çalışmaya başlıyor.

Yine başka bir varyant, internet sansürünü atlamak için sıklıkla kullanılan açık kaynaklı bir VPN aracı olan Psiphon'un arka kapı sürümünden oluşuyor. Kaspersky analiz için herhangi bir özel örnek elde edememesine rağmen bu işin arkasındakilerin Android cihazları hedef alan kötü niyetli eklentiler geliştirdiğine dair kanıtlar da buldu.

Kampanyanın kurbanları Farsça konuşuyor ve muhtemelen İran'da yaşıyor. Sahte belgelerin içeriği, saldırganların özellikle ülke içindeki protesto hareketlerinin destekçilerinin peşine düştüğünü gösteriyor.

"Gömülü bir yük yerine bir indirici kullanan daha yeni bir düz bir varyanta da rastladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Mark Lechtik, "MarkiRAT kötü amaçlı yazılımı ve beraberindeki araç seti karmaşık olmasa da grubun Chrome ve Telegram için özel varyantlar oluşturması ilginç bir yaklaşım. Bu durum, tehdit aktörlerinin mevcut araç setlerini yeni özellikler ve yeteneklerle zenginleştirmek yerine hedef ortamlarına uyarlamaya daha fazla odaklandıklarını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

GReAT Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Paul Rascagneres ise gömülü bir yük yerine bir indirici kullanan daha yeni bir düz bir varyanta da rastladıklarını belirterek, bunun; grubun hala çok aktif olduğunu, taktiklerini, tekniklerini ve prosedürlerini değiştirme sürecinde olabileceğini gösterdiğini kaydetti.

GReAT Güvenlik Araştırmacısı Aseel Kayal ise "Ferocious Kitten'ın mağduriyeti ve TTP'leri, bölgedeki diğer aktörlere, yani Domestic Kitten ve Rampant Kitten'e benziyor. Bunlar birlikte İran'da daha geniş bir gözetim kampanyası ekosistemi oluşturuyorlar. Bu tür tehdit grupları pek sık gündeme gelmemiş gibi görünüyor. Bu da radar altında daha uzun süre kalmalarını mümkün kılıyor, altyapılarını ve araç setlerini yeniden kullanmalarını kolaylaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaspersky uzmanları, kuruluşun çalışanlarını Ferocious Kitten gibi APT'lerden korumak için şunları öneriyor:

"Kötü niyetli, ikna edici e-postalara veya mesajlara karşı dikkat edin. Kullandığınız tüm uygulama ve hizmetlerdeki gizlilik önlemlerinin her zaman farkında olun. Bilinmeyen kaynaklardan gelen hiçbir bağlantıya tıklamayın ve şüpheli dosya veya ekleri açmayın. Güncellemeleri daima yükleyin. Bazıları kritik güvenlik sorunlarına dair düzeltmeler içerebilir. Kaspersky Internet Security veya Kaspersky Security Cloud gibi sisteminize ve cihazlarınıza uygun sağlam bir güvenlik çözümü kullanın."

Kaspersky, Telegram, Chrome, İran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Orta Doğu'da 6 yıllık siber casusluk kampanyası ortaya çıktı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek 12:17 Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız 12:00 Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız Ek gelir olarak başlamıştı, aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor 11:42 Ek gelir olarak başlamıştı, aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor
Danimarkalı yıldız Maehle'nin Fenerbahçe selamı EURO 2020'ye damga vurdu 11:34 Danimarkalı yıldız Maehle'nin Fenerbahçe selamı EURO 2020'ye damga vurdu Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı 10:56 Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü 10:03 Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü
İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı 09:01 İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar 08:06 Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar

Son Dakika Haberleri
12:21 İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı
12:17 Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek
12:15 Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor
11:59 Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız
11:41 Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü
11:34 Danimarkalı yıldız Maehle'nin Fenerbahçe selamı EURO 2020'ye damga vurdu
11:29 Bahşiş için düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular!
11:29 İhalesi iptal edilen gazeteci Enver Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tazminat davası açtı
11:11 Diego Costa ve Hulk ile anlaşma noktasına gelen Beşiktaş, bir de alternatif golcü getirmek istiyor
10:36 Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için beklenen gün geldi
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı         
12:21
Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor         
12:16
Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam geldi! Üretimi durduran firmalar sokak kısıtlamasından yakınıyor Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam geldi! Üretimi durduran firmalar sokak kısıtlamasından yakınıyor         
12:00
Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü         
11:41
Bahşiş için düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular! Bahşiş için düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular!         
11:30
İçişleri genelge yayımladı, işte kalem kalem tam normalleşme adımları! Başlangıç 1 Temmuz'da İçişleri genelge yayımladı, işte kalem kalem tam normalleşme adımları! Başlangıç 1 Temmuz'da         
10:06
Taylan Antalyalı'nın giydiği tişört sosyal medyayı ayağa kaldırdı Taylan Antalyalı'nın giydiği tişört sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
09:53
Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı         
08:24
Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan olay yaratacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan olay yaratacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı         
07:40
Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü         
07:37
Irina Shayk'ın üstsüz pozu gündeme bomba gibi düştü Irina Shayk'ın üstsüz pozu gündeme bomba gibi düştü         
00:47
Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı         
00:05
Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü         
23:01
Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Cevher Erdem istifa etti Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Cevher Erdem istifa etti         
21:33
Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı         
20:05
Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi! Çevredekiler ne yapacağını bilemedi Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi! Çevredekiler ne yapacağını bilemedi         
19:02
Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık         
14:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2021 12:34:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Orta Doğu'da 6 yıllık siber casusluk kampanyası ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement