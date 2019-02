Orta Doğu'da Akademik Mirası Koruma" Projesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanvekili Prof. Dr. Rahmi Er, "Bundan 4 yıl önce 48 binlerde olan uluslararası öğrenci sayımız, 148 bini geçmiştir.

YÖK tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen, TRT, THY ve AA'nın da destek verdiği "Orta Doğu'da Akademik Mirası Koruma" projesi kapsamında Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) "Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Mülteci Öğrenciler" konulu forum düzenlendi.



Etkinlikte konuşan Er, son 4 yılda YÖK'ün "çıktı odaklı" bir yapılanmaya girdiğini, bu kapsamda birçok proje başlattıklarını söyledi.



Er, aldıkları bütün kararlarda kaliteyi öncelediklerini vurgulayarak, yerel ve küresel ölçekte rekabetçi bir yüksek öğretim sistemi hedeflediklerini kaydetti.



"Uluslararasılaşma konusuna büyük önem verdik"



Her akademik yılın başında çalışmalarına yenilerini eklediklerini anlatan Er, şöyle devam etti:



"Yeni başlıklarımızdan biri de, geleceğin meslekleri konusudur. Günümüzde popüler bir tahmine göre, bugün ilkokula giden çocukların yüzde 65'i iş hayatında bugün mevcut olmayan alanlarda çalışmaya başlayacaklar. Sürekli değişen iş hayatına ve koşullara uyum sağlayabilmek ve gelecekteki mesleklere uygun programlara öncelik vermek son derece önemli. Bu yıl üniversitelerimizde dijital dönüşüm projesini de başlattık."



Er, yabancı uyruklu öğrenci sayısının artışına işaret ederek, şöyle devam etti:



"Bundan 4 yıl önce 48 binlerde olan uluslararası öğrenci sayımız 148 bini geçmiştir. Tabii bu dinamik bir rakam. Uluslararasılaşma konusuna büyük önem verdik. Örneğin Cibuti ile çok üst düzey ilişkiler geliştirdik. Uluslararası öğrencileri bilgilendirmek amacıyla 'Study in Turkey' web sitemizi güncelliyoruz. Bu sitede sistemimizle ilgili genel bilgilerin yanında burslar, deneyimler, yaşam şartları ve Türk kültürü gibi çeşitli bilgiler yer alıyor. Bu sayfamız bir anlamda bizim görünür yüzümüz. Üniversitelerimizden bir bölümü bu site için istenen verileri ne yazık ki henüz güncelleyemedi. Bu üniversitelerimizden verilerin girişini önemle rica ediyoruz."



"Orta Doğu'da Akademik Mirası Koruma" projesinin önemine ve hedeflerine de değinen Er, dünyanın her köşesinde düzenlenen panellerle Orta Doğu'da olanları anlatmaya çalıştıklarını, bölgedeki kültür miraslarının savaşlar nedeniyle yok olduğunu, öğrenci ve akademisyenlerin mülteci konumuna düşürüldüğünü, bu kişilerin büyük bir bölümünün yarıda kalan eğitimlerini Türkiye'deki üniversitelerde sürdürdüğünü sözlerine ekledi.



"Öğrenmek için sizlerle birlikteyiz"



Cibuti Yükseköğretim ve Araştırma Bakanı Nabil Mohamed Ahmed de, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.



Türkiye ile ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği konusunda görüşmeler yaptıklarını anlatan Ahmed, şunları kaydetti:



"Afrika şu anda ekonomik büyüme hızı en yüksek kıta olarak görülmekte ancak teknoloji, endüstrileşme olmadığından açlığın en yüksek olduğu kıta da Afrika. İnsanları yeni teknoloji ve güncel bilgilerle donatmazsanız, ne yazık ki ilerleme ve sürdürülebilir bir kalkınma düşünceniz de olamaz. Tabii ki Afrika'nın ihtiyaçları var. Türkiye'de teknoloji, bilgi ve deneyim var. O yüzden karşılıklı kazan kazan ilkesi dahilinde nasıl çalışmamız gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor. Sadece aynı dini paylaşamıyoruz, sadece ümmet kardeşi değiliz, aynı zamanda kader kardeşiyiz de."



Ahmed, Türkiye'nin binlerce Afrikalı öğrenciye kapılarını açtığını dile getirerek, "Bizlere düşen de ülkemizdeki en seçkin öğrencileri belirleyerek sizlere göndermek. Onlar aynı zamanda bizlerin elçisi olacak. Yeni ve genç bir bakanım. İyi mühendislerimizin, teknisyenlerimizin olması için neler yapmamız, nelere yatırım yapmamız, nelere sahip olmamız gerektiğini sizlerden öğreneceğim. Burada öğrenmek için sizlerle birlikteyiz." diye konuştu.



Karabük Valisi Fuat Gürel ise Orta Doğu'da yıllardır yaşanan savaşlarda kültür mirasının yok edildiğini izlediklerini, projenin bu nedenle çok önemli olduğunu kaydetti.



Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan'ın kurum hakkında bilgiler aktardığı etkinliğe, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Orta Doğu'da Akademik Mirası Koruma Proje Koordinatörü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer ile büyükelçiler ve rektörler katıldı.

