Son Dakika Haberleri: Orta Doğu'da Barış Konulu Uluslararası Medya Semineri
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Orta Doğu'da Barış Konulu Uluslararası Medya Semineri

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İletişim Dairesi ile Dışişleri Bakanlığı iş birliğinde yapılan "2019 Birleşmiş Milletler Orta Doğu'da Barış Konulu Uluslararası Medya Semineri" kapsamında resepsiyon düzenlendi.

Orta Doğu'da Barış Konulu Uluslararası Medya Semineri, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İletişim Dairesi ile Dışişleri Bakanlığı iş birliğinde yapılan "2019 Birleşmiş Milletler Orta Doğu'da Barış Konulu Uluslararası Medya Semineri" kapsamında resepsiyon düzenlendi.

BM Küresel İletişim Dairesi ile Dışişleri Bakanlığı iş birliğinde Ankara'da gerçekleştirilen seminer kapsamında bir otelde resepsiyon verildi.

Resepsiyona, Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile Dışişleri Bakanlığı İletişim ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Naci Aydan Karamanoğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, ikramın ardından sona erdi.

Barış Konulu Uluslararası Medya Semineri

Başkentte düzenlenen "Orta Doğu'da Barış Konulu Uluslararası Medya Semineri", yarın sona erecek.

Seminerin bu yılki ana konuları arasında işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani durum, Gazze'den haber geçmek isteyen basın mensuplarının karşılaştığı zorluklar, İsrail-Filistin ihtilafının kadınlar üzerindeki etkilerini içeren haberlerin incelenmesi ve İsrail-Filistin ihtilafında etiket (hashtag) savunuculuğu başlıkları yer alıyor.

Birleşmiş Milletler, Resepsiyon, Orta Doğu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:44 Kaynak: AA
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