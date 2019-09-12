Son Dakika Haberleri: "Orta Doğu'da Barış Konulu Uluslararası Medya Semineri" sona erdi
Son Dakika Güncel Haber

"Orta Doğu'da Barış Konulu Uluslararası Medya Semineri" sona erdi

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İletişim Dairesi ile Dışişleri Bakanlığının iş birliğinde Ankara'da iki gündür devam eden "2019 BM Orta Doğu'da Barış Konulu Uluslararası Medya Semineri" sona erdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İletişim Dairesi ile Dışişleri Bakanlığının iş birliğinde Ankara'da iki gündür devam eden "2019 BM Orta Doğu'da Barış Konulu Uluslararası Medya Semineri" sona erdi.

Ankara'da bir otelde iki gün süren seminere, yerli ve yabancı misyon şefleri, akademisyenler, haber ajansı temsilcileri, bürokrat, gazeteci ve davetliler katıldı.

Seminerin kapanış oturumunda BM Küresel İletişim Dairesi Stratejik İletişim Bölümü Direktörü Seda Pumpyanskaya ve Dışişleri Bakanlığı İletişim ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Naci Aydan Karamanoğlu, birer konuşma yaptı.

Karamanoğlu, iki gün süren seminerin çok verimli geçtiğini aktararak, katılımcılara, konuşmacılara ve BM dahil olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yüzyıllar boyunca Orta Doğu halklarının barış içinde yaşadığını ve farklılıkların zenginlik olduğunu belirten Karamanoğlu, iki gün süren değerlendirmeler ve yorumların faydalı olduğunu söyledi.

Karamanoğlu, seminerde soruna yeni bakış açılarıyla yaklaşıldığını vurgulayarak, tartışmaların bölgesel barışa katkı sunacağına inandığını belirtti.

"Barış tüm sorunların yanıtı"

Pumpyanskaya ise seminere katkı sunan herkese BM adına teşekkür etti.

Seminerin çok zengin geçtiğini dile getiren Pumpyanskaya, "Bu seminerde barışın tüm sorunların yanıtı olduğunu öğrendik. Panelistlerimizden duyduklarımız gerçekten gözlerimizi açtı." ifadelerini kullandı.

Barış Konulu Uluslararası Medya Semineri

BM Küresel İletişim Dairesi ile Dışişleri Bakanlığı'nın iş birliğinde düzenlenen 2019 Birleşmiş Milletler Orta Doğu'da Barış Konulu Uluslararası Medya Semineri, 11-12 Eylül'de Ankara'da düzenlendi.

Seminerin bu yılki ana konuları arasında işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani durum, Gazze'den haber geçmek isteyen basın mensuplarının karşılaştığı zorluklar, İsrail-Filistin ihtilafının kadınlar üzerindeki etkilerini içeren haberlerin incelenmesi ve İsrail-Filistin ihtilafında etiket (hashtag) savunuculuğu başlıkları yer aldı.

Birleşmiş Milletler, Orta Doğu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li vekil Gürsel Erol'dan TBMM'ye "Kenan Evren'in ismi kamusal mekanlara verilmesin" teklifi
İBB Sözcüsü Ongun: Medya AŞ Kutülamare dizisine 12 milyon 750 bin liraya sponsor olmuş 12 Eylül Askeri Darbesinin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj yayınladı Babacan'ın yeni partisinin Karadeniz yapılanmasını MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın üstlendiği iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 19:57:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Orta Doğu'da Barış Konulu Uluslararası Medya Semineri" sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]