Orta Doğu'da faaliyet gösteren turizm temsilcileri Abant'ta buluştu - Son Dakika

Orta Doğu'da faaliyet gösteren 300 turizm acentesinin temsilcileri Abant Tabiat Parkı'nda bir araya geldi.

Başta Kuveyt, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkelerde faaliyet gösteren acente yetkilileri, bölgenin potansiyeli ve buraya gelecek turistlerin ilgisini çekecek alanlar hakkında istişare toplantısı yaptı.

Toplantıda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Bolu ve bölgesinin dört mevsim gezip görülecek yerler arasında olduğunu söyledi.

İl Müdürlüğü olarak salgın sonrası turizmcilerin önerilerini dikkate alarak çalışmaları başlattıklarını anlatan Doğanay, "Abant bölgesi dışarıdan gelenlerin gezip görmeyi en çok istediği yerlerin başında geliyor. Bolu bölgesine gelen misafirlerimiz 1 hafta gezseler buraları bitiremezler. Çevremizde Yedigöller, Gölcük, Mudurnu, Göynük, Sülüklü Göl ve daha birçok alan var. Turizm alanlarımız çok geniş." diye konuştu.

Doğanay, turistlerin bölgeden daha mutlu ayrılması için turizmcilerin önerilerini de aldıklarını belirterek, bu kapsamda çalışma yapacaklarını kaydetti.

Toplantıya katılan Yoncakaya Turizm İş Adamları Derneği Başkanı Metin Duyar ise Orta Doğulu turistlerin özellikle Abant gibi doğal güzellikleri olan bölgeleri ziyaret ettiğini söyledi.

Türkiye'ye getirdikleri turistlerin en önemli isteklerinin gezecekleri yerlerin kalitesi olduğuna değinen Duyar, "Abant ya da yakın bir alanda acilen seyir terası yapılması gerekiyor. Arap turistler tepelerden fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarında paylaşınca herkes o bölgeye akın ediyor." dedi.