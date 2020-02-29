Orta Doğu'da korona virüsü vakaları artıyor - Son Dakika
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Orta Doğu'da korona virüsü vakaları artıyor

6 saat önce

Orta Doğu'da korona virüsü vakaları hızla artarken, Bahreyn'de toplam vaka sayısı 41'e, Lübnan'da ise 7'ye çıktı.

Orta Doğu'da korona virüsü vakaları artıyor, System.String[]

Orta Doğu'da korona virüsü vakaları hızla artarken, Bahreyn'de toplam vaka sayısı 41'e, Lübnan'da ise 7'ye çıktı.


Çin'de ortaya çıkarak dünyayı etkisi altına alan korona virüsü, Orta Doğu'da hızla artış göstererek bölgede paniğe neden olmaya devam ediyor. Bahreyn'de vaka sayısı 41'e yükselirken, Lübnan'da toplam vaka sayısı 7'ye çıktı.


Bahreyn Sağlık Bakanlığı tarafından ülkede 3 yeni korona virüsü vakasının onaylandığını ifade edilirken, ülke genelinde toplam vaka sayısının 41'e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada 3 yeni vakanın da İran'a seyahat geçmişi olduğu belirtildi. Virüs tespit edilmesinin ardından, hastaların karantina altına alındığı ve yüksek standartlarda tedavi edildiği belirtildi.


Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından da benzer bir açıklama yapılarak, ülkede 3 yeni vakanın tespit edildiği ve böylece Lübnan'da toplam vaka sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi. Virüs tespit edilen hastaların Rafic Hariri Üniversite Hastanesi'nde karantina altına alındığı bildirilirken, karantinada bulunan tüm hastaların durumunun stabil olduğu açıklandı.


Dünya genelinde toplam korona virüsü vakası 86 binin üzerindeyken, virüs nedenli ölüm sayısı 2 bin 900'ün üzerinde kaydedildi. - MANAMA

Sağlık Bakanlığı, Orta Doğu, Bahreyn, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:47 Kaynak: İHA
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