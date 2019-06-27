Orta Doğu'da yağmalanan tarihi eserler sosyal medya üzerinden Avrupa'ya satılıyor
30 dakika önce
Suriye ve diğer Orta Doğu ülkelerinde yağmalanan binlerce tarihi eser Facebook gibi sosyal medya siteleri üzerinden Avrupa ülkelerine satılıyor. Orta Doğu'dan Avrupa'ya ulaştırılan birçok kaçak eser Türkiye'den geçiyor
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:23
ve diğer Orta Doğu
ülkelerinde yağmalanan binlerce tarihi eser sosyal medya siteleri üzerinden Avrupa
ülkelerine satılıyor. Amerika Birleşik Devletleri
'ndeki, Shawnee Devlet Üniversitesi'nin arkeoloji bölümünde görev yapan Profesör Amr el-Azm'a göre başta Suriye, Irak
, Libya
ve Yemen
'de olmak üzere çatışma bölgelerindeki tarihi eserlerin yağmalanması sistematik bir hale geldi. Bu bölgelerden çalınan eserler yasa dışı ticaret ağları üzerinden satışa sunuluyor.
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