Son Dakika Haberleri: Orta Doğu'da yağmalanan tarihi eserler sosyal medya üzerinden Avrupa'ya satılıyor
Son Dakika Dünya Haber

Orta Doğu'da yağmalanan tarihi eserler sosyal medya üzerinden Avrupa'ya satılıyor

30 dakika önce

Suriye ve diğer Orta Doğu ülkelerinde yağmalanan binlerce tarihi eser Facebook gibi sosyal medya siteleri üzerinden Avrupa ülkelerine satılıyor. Orta Doğu'dan Avrupa'ya ulaştırılan birçok kaçak eser Türkiye'den geçiyor

Orta Doğu'da yağmalanan tarihi eserler sosyal medya üzerinden Avrupa'ya satılıyor, System.String[]
Suriye ve diğer Orta Doğu ülkelerinde yağmalanan binlerce tarihi eser sosyal medya siteleri üzerinden Avrupa ülkelerine satılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki, Shawnee Devlet Üniversitesi'nin arkeoloji bölümünde görev yapan Profesör Amr el-Azm'a göre başta Suriye, Irak, Libya ve Yemen'de olmak üzere çatışma bölgelerindeki tarihi eserlerin yağmalanması sistematik bir hale geldi. Bu bölgelerden çalınan eserler yasa dışı ticaret ağları üzerinden satışa sunuluyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:23 
Avrupa, Orta Doğu, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na çarpıcı uyarı! Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı, sosyal medya paylaşımlarla sallandı İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk paylaşım : Mazbatamızı 16 milyon adına aldık Ekrem İmamoğlu, İBB makamında dua ederek göreve başladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 21:53:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Orta Doğu'da yağmalanan tarihi eserler sosyal medya üzerinden Avrupa'ya satılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]